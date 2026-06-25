Да помогнем на малката Вики да живее: Шумен се връща в 90-те за една благородна кауза

Н а 25 юни от 19:00 часа Градската градина в Шумен ще се превърне в сцена на първото по рода си ретро събитие, посветено на незабравимите 90-те години, пише DarikNews.bg

Инициативата е организирана от Светла Неделчева и съчетава забавление, носталгия и благотворителна кауза.

Източник: Светла Пенева

Посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на едно от най-обичаните десетилетия с най-големите музикални хитове на 90-те, тематични игри и забавления, специален фото кът с автентични предмети от епохата и с много награди.

Освен приятните емоции, събитието носи и важно послание за съпричастност. По време на ретро партито ще се събират дарения за 3-годишната Вики от Плевен, която води тежка битка с онкологично заболяване.

Средствата ще се набират чрез дарителски кутии, разположени на място. Организаторът Светла Неделчева призовава всички жители и гости на Шумен да се включат в инициативата, за да покажат, че когато сме заедно, можем да дадем надежда и подкрепа на едно дете и неговото семейство.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да преживеят магията на 90-те и едновременно с това да подкрепят една благородна кауза.

Източник: Светла Пенева

С диагноза невробластом IV стадий Вики има нужда от незабавно лечение в чужбина, за да оцелее. Малкият герой има нужда от спешно лечение в чужбина, за да има шанс да живее.

"Нашата дъщеря Виктория-Кристина Павлинова Стоянова е само на 2 години и 11 месеца. Едно малко, усмихнато дете, което до скоро тичаше, смееше се и изпълваше дома ни с радост. Днес обаче нашето малко момиче се бори за живота си.

След направени изследвания лекарите поставиха тежката диагноза невробластом в четвърти стадий с разсейки в костите. Това са думи, които никой родител не трябва да чува. От този момент животът ни се преобърна напълно. Всеки ден живеем със страха да не загубим детето си.

Като родители бихме дали всичко, за да поемем болката ѝ върху себе си. Няма по-голяма болка от това да гледаш как детето ти страда и да се чувстваш безсилен", разказват родителите на Вики с апел за помощ към всички хора.

Вики трябва да получи спешно лечение в специализирана клиника в чужбина, което може да ѝ даде шанс за живот. За съжаление разходите за това лечение са огромни и непосилни за семейството.

Всички, които искат да помогнат малката Вики да живее и да се радва на живота, могат да го направят ТУК.