Конгресмени: Администрацията на САЩ се опитва да ограничи възможностите на Украйна

Д вупартийна група американски конгресмени, членове на Постоянната комисия по разузнаване към Камарата на представителите, призоваха министъра на отбраната Лойд Остин да позволи на Украйна да използва оръжия, произведени в САЩ, за нанасяне на удари по цели на територията на Русия, да укрепи военновъздушните сили на Украйна и да засили нейната противовъздушна отбрана, предаде Укринформ.

"След среща с делегация от украински парламентаристи, законодателите от Конгреса подчертаха, че за да може Украйна да се защитава по-добре от Русия, САЩ трябва да разрешат използването на оръжия от страна на Украйна, които ще позволят на армията й да нанася удари по стратегически цели на територията на Русия, да обучи допълнително украински пилоти на (изтребители) Ф-16 и да подсили системите за противовъздушна отбрана на Украйна", се казва в съобщението на комисията.

