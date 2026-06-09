Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Т уристи в Русия трябваше да се скрият в превозните си средства, след като библейски рояк комари покрил небето.
Ужасяващата случка е заснета от потърпевшите, пише "Ню Йорк Поуст".
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Хората пътували до езерото Щучие в района на Бурятия за живописно бягство сред природата, когато огромният рояк комари ги атакувал.
След като се скрили в колите си, туристите изчакали, но комарите продължили да ги обсаждат. Така че хората си тръгнали.
В Русия комарите не са просто неприятни, но могат да бъдат и опасни.
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Руската област Курск е засегната от дирофилариоза - заболяване, пренасяно от комари, характеризиращо се с кръгли червеи, които влизат под кожата при ухапване.
Комарите прихващат паразитите, като пият кръв от заразени кучета и котки. Ако бъде ухапан човек, паразитите се отстраняват оперативно.
Horrifying video shows plague of parasite-ridden mosquitoes swarming as tourists take cover in their cars https://t.co/czizbxEBjx pic.twitter.com/AtW93nZgwi— New York Post (@nypost) June 9, 2026