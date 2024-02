Колко силно е магнитно поле на Млечния път

Н ашата галактика има слабо - но огромно - магнитно поле, което се простира в по-голямата ѝ част. Въпреки че познаваме най-общите му очертания, фините детайли са загадка. Сега магнетизмът или малка част от него е разкрит с по-фина резолюция.

Галактическото магнитно поле не е достатъчно силно, за да можете да го използвате, за да залепите нещо към хладилника си, камо ли да генерирате електричество от турбина. Независимо от това, той оформя начина, по който се формират звездите и планетите, като кара суровия материал да се слепва повече, отколкото гравитацията би направила сама по себе си. Полето поляризира преминаващата през него светлина, така учените са я засекли и измерили.

За съжаление, когато гледаме през галактиката, виждаме комбиниран ефект на всички полета в нашата линия на зрение, а не триизмерна карта.

