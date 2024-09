Кой плаща облеклото на политическите лидери?

Г оляма част от задълженията на политическите лидери включва присъствието им, и на половинките им, на официални събития със стриктен дрескод.

Медиите редовно коментират облеклото на първите дами - като бижутата, роклите и чантите им редовно са дизайнерски. Но да изглеждаш толкова елегантно струва много пари.

(Видеото е архивно: Мелания Тръмп издава мемоари)

И това повдига въпроса:

Кой плаща за дрехите на политическите лидери?

Кийр Стармър и съпругата му Виктория приеха дарения от дрехи, за да могат "да изглеждат по най-добрия начин", за да представляват Обединеното кралство, каза Дейвид Лами.

Запитан за даренията, външният министър предположи, че други страни разполагат с щедри бюджети, финансирани от данъкоплатците за облеклото на лидерите.

Коментарите на Лами са в отговор на обвинението, че сър Кийр може да е нарушил парламентарните правила, като не е декларирал дрехи, закупени за съпругата му от донора на Лейбъристката партия лорд Уахид Али.

Той каза в неделя с Лаура Куенсберг: “Президентите на САЩ и първите дами имат огромен бюджет, платен от данъкоплатеца, така че да изглеждат по най-добрия начин от името на народа на САЩ."

Всъщност първата дама на САЩ няма достъп до конкретен бюджет за облекло - и мнозина споделят разочарованието си от цената на това да останат модерни в Белия дом.

Бюджет за президента - но не и за първата дама

First Lady Melania Trump is wearing a beautiful crystal embellished cape gown by Reem Acra. 😍#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/mnOwGCVwmr — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) December 13, 2019

В някои страни данъкоплатците допринасят за разходите за живот на своите лидери - и това може да включва облекло.

Президентите на САЩ имат бюджет за разходи от около $50 000 (£38 000), който може да се използва за закупуване на дрехи и други артикули, в допълнение към годишна заплата от $400 000.

Но съпругата на президента на САЩ, не получава годишна заплата или бюджет за фиксирани разходи, въпреки че имат платен персонал и офис.

Понякога модните избори на първите дами водят до скандали - например когато Мелания Тръмп посети център за задържане на мигранти, носейки яке на Zara с голям надпис на гърба: "Наистина не ми пука, а на теб?"

Melania told us and the world that she does NOT give a fuck. Guess what hoe, the feeling is mutual. You already know & don't care. Ditto. pic.twitter.com/Zrj0A8u6W0 — JeanSand - Just Keeping It Real (@jeansand2011) September 11, 2024

По-късно Мелания Тръмп каза, че лозунгът на якето й е послание към нейните критици.

Някои първи дами казаха, че като цяло от тях се очаква сами да плащат дрехите си.

Melania was wearing a “Sheryl Tie Neck” black jumpsuit by Ralph Lauren for last nights event at Mar-a-Lago#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/6uczObwSre — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) February 11, 2024

Лора Буш, съпругата на Джордж Буш, пише в мемоарите си от 2010 г., че е “изумена от големия брой дизайнерски дрехи, които се очаква да купя... за да отговоря на модните очаквания за първа дама”.

More Laura Bush less Laura Loomer pic.twitter.com/noz0aX9jPN — Justin Sexton 🦅 (@JustinSextonIN) September 11, 2024

“След първата ни година в Белия дом нашият счетоводител каза на Джордж, "Струва много да си президент" и той имаше предвид главно дрехите ми, пише г-жа Буш.

Прессекретарят на Мишел Обама, Джоана Рошолм, каза пред CNBC през 2014 г.:

“Г-жа Обама сама плаща за облеклото си.”

Първите дами на САЩ могат и да приемат дрехи като подаръци, често от името на правителството.

Някои дизайнери приветстват славата, която дрехите им, носени от първата дама, им носи.

Даренията са единственият начин сравнително по-малко богатите обитатели на Белия дом да могат да си позволят да носят дизайнерите на звездите, без да дават стотици хиляди.

“За официални събития от обществено или историческо значение, като например държавно посещение, дрехите на първата дама могат да бъдат подарени от дизайнер и приети от името на правителството на САЩ, каза Рошолм.

В Обединеното кралство Сара Браун, съпруга на бившия премиер Гордън Браун, говори за трудностите около приемането на подаръци - включително дрехи - докато е на Даунинг стрийт.

"Както бързо откривам", пише тя в книгата си от 2011 г. Зад черната врата, "няма недостиг на дизайнери и търговци на дребно, които ще ви предложат безплатни дрехи."

I’m still stuck on Michelle Obama’s look.😍😍 The color! The monochromatic theme! The belt with the pop of gold!✨



This look is so chic, crisp, clean, classy and BOLD. It makes a statement without her even having to say a word. pic.twitter.com/sGDIemYYiO — PurposeDr!ven»✨ (@BornTaLEAD) January 20, 2021

"Има обаче много правила, които управляват какво могат да правят депутатите (и съпругите) с безплатни подаръци - да не говорим за моралния аспект на използването на позицията ви, за да приемете безплатни подаръци."

Тя обясни решението: "Съветниците и аз измисляме начин, който да работи за всички. Всички дрехи, които искам да запазя, мога да си купя. Всички свободно предлагани дрехи или бижута, мога ефективно да ‘наема’ за около 10 процента от стойността на дребно, след което те се връщат".

Ами в други държави?

Съпрузите на световни лидери другаде обикновено разчитат на дарения за модните си избори.

Французойката Брижит Макрон няма държавно финансиран бюджет за дрехи и се смята, че на нея се отпускат тоалети от парижки къщи за висша мода като Louis Vuitton.

Според книгата от 2019 г. "Madame La Présidente", нейният офис съхранява запис кои дрехи са й дарени и кои са нейни собствени.

Но нейният съпруг, президентът Еманюел Макрон, е критикуван за собствените си разточителни разходи. Тази година вестник разкри, че офисът му е запазил място в бизнес класа на полет от Париж до Бразилия единствено за транспортиране на два от костюмите му на цена от близо €4000 (£3380), разказва CNN.

В Германия министрите бяха критикувани, че са похарчили €450 000 за фризьори, гримьори и фотографи през първите шест месеца на 2023 г., въпреки че не изглежда да има специален фонд за облекло.

