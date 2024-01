Кой отвлече Полет 305: Откриха ключови доказателства за похитителя

П рез 1971 г. неизвестен мъж се качил на борда на полет 305 от Портланд, Орегон, за Сиатъл, Вашингтон. Той си поръчал бърбън и сода, преди да подхвърли бележка на стюардесата, докато тя изпълнявала задълженията си.

Това било началото на една от най-странните неразгадани мистерии на XX-ти век.

След като се появиха нови доказателства по случая, следователите са с една стъпка по-близо до разкриването на самоличността на скандалния похитител на самолета, пътувал под псевдонима Дан Купър.

Звездата от "Най-големите загадки на историята" Ерик Улис, който е експерт в разследването на престъпления, извършени в миналото, сподели пред Fox News, че микроскопичен метален фрагмент, намерен върху вратовръзката на Купър, го е довел до нова теория, за това кой би могъл да бъде похитителят на самолета.

Купър е известен с това, че през 1971 г. заплашва да взриви търговски самолет, пътуващ от Портланд, Орегон, за Сиатъл, Вашингтон. Купър - вероятно използвайки един от парашутите на борда - скочил от самолета, като взел със себе си и 200 000 долара, които поискал от една от стюардесите.

D. B. Cooper, the enigmatic man who pulled off one of the greatest airborne heists in history. On November 24, 1971, he vanished into thin air over the skies of the Pacific Northwest, leaving behind a legacy of mystery and intrigue. pic.twitter.com/HwEz9J6J83