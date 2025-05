Кой е украинският политик, застрелян в Мадрид

Б ивш украински политик, заемал висока длъжност в правителството на Виктор Янукович и санкциониран от Съединените щати за корупция, беше застрелян, докато оставял децата си пред Американското училище в Мадрид, Испания. Това предаде Newsweek .

Портнов бе възприеман като проруска фигура, целяща да саботира и подкопае усилията за задълбочаване на връзките на Киев със Запада. В миналото той е участвал в изготвянето на законодателство, насочено към преследване на участниците в Революцията на достойнството в Украйна през 2014 г.

Испанското министерство на вътрешните работи идентифицира жертвата като 51-годишния Андрей Портнов – бивш заместник-ръководител на администрацията на украинския президент в изгнание Виктор Янукович, който избяга в Русия след свалянето си от власт по време на протестите през 2014 г.

Спешните служби на Мадрид потвърдиха „смъртта на мъж с огнестрелни рани“ в Позуело де Аларкон – един от най-заможните квартали на испанската столица.

По данни на испанската радиостанция La Cadena SER, мъж на мотоциклет е причаквал Портнов при пристигането му в училището и го е застрелял около 9:15 ч. сутринта местно време.

Според полицията и свидетели, Портнов е бил прострелян „няколко пъти“ в главата и тялото от повече от един нападател, докато се качвал в автомобила си, след като оставил децата си.

По информация на испанския вестник El País, органите на реда смятат, че в атаката са участвали трима извършители. След нападението те са избягали пеша към близка гориста местност. До момента не са извършени арести.

