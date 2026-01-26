Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

С траницата на Белия дом във Facebook публикува в петък изображение на Доналд Тръмп, който върви редом с пингвин, а социалните мрежи реагираха точно както се очакваше – като си изкараха страхотно.

Генерираното с изкуствен интелект изображение показва американския президент, който се разхожда из леден пейзаж до пингвин, стискащ американското знаме, докато на заден план върху планините е забито знамето на Гренландия.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Надписът „Прегърни пингвина“ се появи с тихата увереност на публикация, която очевидно очаква аплодисменти. Вместо това тя предизвика комедия.

Изображението заимства от дългогодишното меме „Нихилистичният пингвин“, произхождащ от документалния филм на Вернер Херцог от 2007 г. Encounters at the End of the World („Срещи на края на света“). В оригиналния клип самотен пингвин Адели се отделя от колонията си и поема навътре в Антарктида – действие, което по-късно се превръща в интернет символ на безсмислена решителност.

Струва си да се отбележи, че пингвинът не се отправя към Гренландия или дори близо до нея. Тази малка географска подробност се оказа любимата част на интернет потребителите.

„Не мисля, че в Гренландия има пингвини“, коментира един потребител във Facebook, учтиво въвеждайки Белия дом в основите на биологията.

Друг написа: „Това се случва, когато дадеш администраторските права за социалните мрежи на Белия дом на Стивън Милър“. Милър е заместник-ръководител на администрацията по политиките и съветник по вътрешната сигурност.

Объркването само се засили. „Значи ли това, че тръгваме след Антарктида?“, попита един потребител, очевидно опитвайки се да следи външната политика на САЩ чрез мемета. „Сега депортирате пингвините в Гренландия?“ зачуди се друг.

„Гренландия анексира ли Антарктида и сега ние я искаме?“ последва още един въпрос – защо пък не. Някои потребители излязоха още повече извън темата. „Обзалагам се, че пингвинът е непълнолетен“, написа един, придружавайки коментара си с GIF на Тръмп и Джефри Епстийн в разговор.

Други си припомниха по-стари заглавия. „Нали не опитахте да наложите мита на остров, обитаван само от пингвини“, гласеше един коментар.

Embrace the penguin is right. pic.twitter.com/ocWSfrTpYh — Chillin Effect (@ChillinEffect) January 23, 2026

А после дойде и екологичният ъгъл. „Планират ли да въведат пингвини в екосистемата на Гренландия?“ попита един потребител, звучейки загрижен за арктическата фауна навсякъде.