Анализ на CNN за Г-7: Когато световни лидери се съберат за тази "семейна снимка", резултатите могат да бъдат… неудобни

Е жегодната среща на върха на Г-7, на която се събират лидерите на някои от най-богатите демокрации в света, беше спокойна и предвидима. Лидерите на съмишленици се събираха, обикновено в живописна обстановка, за да уточнят стратегиите си, да потвърдят общите си ценности и да укрепят приятелството си, пише в свой анализ CNN.

Оттогава много неща са се променили. Но една съблазнителна част не се е променила: „семейната снимка“; понякога твърд, често разкриващ поглед към напрежението, което може да е останало скрито зад внимателно подготвената хореография.

Тази година, когато президентът Джо Байдън пристига в очарователната Пулия, Италия, за да се срещне с лидерите на Канада, Франция, Германия, Япония, Италия и Обединеното кралство, както и с председателите на Европейския съвет и Европейската комисия - заедно със специални гости, сред които папа Франциск и украинският президент Володимир Зеленски - очаквайте снимките да разкрият фините шевове на събитието, пише CNN.

Ако семейните фотоалбуми предлагат поглед към обратите в личния живот, срещите на върха на Г-7 създадоха исторически фотоколекции, моментни снимки във времето, които разказват историята на западните демокрации, изправени пред предизвикателства, дори от собствените си членове.

Срещата на върха през 2024 г. ще се проведе в условията на засилващи се политически сътресения - само дни след изборите за Европейски парламент, които оставиха центристките лидери на Франция и Германия сериозно пострадали в политическо отношение, а крайната десница се издигна. Ще бъде интересно да видим дали изображенията ще направят видими новите напрежения.

Помислете за предишните години.

През 2018 г., когато лидерите на Г-7 се срещнаха в Канада, напрежението беше на път да избухне. На груповата снимка те се напрегнаха, за да изглеждат спокойни, но всички принудителни усмивки несъмнено се сринаха, след като фотоапаратът щракна. Срещата на върха не беше нищо друго освен катастрофа. Тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп беше отправил обиди в Туитър срещу домакина, канадския министър-председател Джъстин Трюдо, на фона на разногласия по въпросите на търговията. „Много нечестен и слаб“, го нарече той в един от многото си постове в Twitter.

Но на снимката, която разказваше историята най-красноречиво, най-запомнящо се, Тръмп седеше със скръстени на гърдите ръце, германският канцлер Ангела Меркел стоеше пред него, сложила ръце на масата, наведена към президента на САЩ, а останалите световни лидери ги заобикаляха с надеждата, че Меркел ще надвие Тръмп да не изхвърля работата на срещата - което той в крайна сметка направи.

Тръмп си тръгна преди края на срещата на върха, като отказа да подпише традиционното съвместно комюнике.

След катастрофата през 2018 г. групата реши да премахне комюникето само за 2019 г., за да не може Тръмп да го саботира.

German Chancellor Angela Merkel talks with US President Barack Obama near the Bavarian Alps in June 2015. Obama and other world leaders were in Germany for the annual G7 summit. pic.twitter.com/158BTwDo89