Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

У краинските войски се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск на фона на засилване на руската офанзива по протежение на обширната фронтова линия, обяви Генералният щаб на Украйна.

"Нашествениците успяха да напреднат благодарение на значително числено превъзходство и постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", се казва в изявлението, цитирано от "Укринформ".

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

"Ожесточените боеве край Сиверск продължават. Руските нашественици имат сериозно превъзходство в жива сила и техника и въпреки значителните си загуби не спират с активните си нападателни операции. С цел запазване на живота на нашите воини и боеспособността на подразделенията украинските защитници се изтеглиха от града", се допълва в изявлението.

Генералният щаб на Украйна отбелязва, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили. Руските военнослужещи в Сиверск са подложени на обстрел, логистиката им е нарушена, а подразделенията им са блокирани, за да бъде възпрепятствано по-нататъшно настъпление.

Падането на Сиверск идва в момент, когато Украйна е подложена на натиск от страна на САЩ бързо да договори мирно споразумение за край на продължаващата вече почти четири години война с Русия, посочва "Ройтерс".

Славянск е северният опорен пункт на т. нар. "пояс от крепости", съставен от поредица укрепени градове в силно индустриализирания украински регион Донбас. Русия иска Украйна да се откаже от Донбас.

Москва обяви по-рано този месец, че е превзела Сиверск, чието предвоенно население възлизаше на около 10 000 жители, но Украйна отхвърли това твърдение.

Според "Дийп Стейт" този месец Русия е напредвала постепенно около Сиверск. Междувременно продължават сраженията за бившия логистичен център Покровск, където украинските сили са отблъснали необичайно голяма руска механизирана атака.

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

Руската армия напредва бавно, но сигурно в Източна Украйна и превзема територия от украинските защитници, които са по-малобройни и по-слабо въоръжени, като някои от най-ожесточените сражения се водят в Донецка област, отбелязва "Франс Прес".

Сега след падането на Сиверск руските сили ще могат да настъпят към градовете Славянск и Краматорск, посочва ДПА.