Ключът към оцеляването на човечеството: Създадоха антибиотик, който не предизвиква резистентност

Н аучен пробив бе направен в света на медицината.

Учени от Калифорнийския университет в Санта Барбара създадоха широкоспектърен антибиотик, който не предизвиква бактериална резистентност. Резултатите от работата са описани в списанието EBioMedicine.

Антимикробната резистентност (AMR) представлява критична заплаха за човешкото здраве и засяга здравето и благосъстоянието на хората в страните с ниски и средни доходи, припомнят от изданието.

Резистентността възниква, когато структурата на бактериите се променя и те успяват преборят с лекарствата, които обикновено ги убиват. Това ограничава възможностите за лечение и се превръща във все по-сериозен световен здравен проблем.

Червеният кръст: Светът е изключително неподготвен за бъдещи пандемии

Откриването на новото лекарство се е случило случайно: по време на разработването на специална мини електростанция за презареждане на телефони в полето, която се основаваше на микроби. По-късно възниква идеята за модифициране на тези съединения в потенциални антибиотици.

Първоначално изследователите смятаха, че тези химикали може да са токсични за човешките клетки, но един химикал се оказа безопасен. Тази проба успя да унищожи всеки бактериален патоген, който беше тестван. Уникалността на лекарството се състои в това, че бактериите не развиват резистентност към него, което е основната пречка за създаването на нови антибиотици.

