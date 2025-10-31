Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Л идерите на Китай и Канада започнаха в петък първите си официални преговори от 2017 г. насам, като Си Цзинпин се срещна с министър-председателя Марк Карни в Южна Корея, съобщиха китайските държавни медии.

Отношенията на Канада с Китай са сред най-лошите от всички западни държави, но и двете страни са в центъра на тарифната атака на Доналд Тръмп, дори след като Си и американският лидер постигнаха сделката си за намаляване на напрежението.

Отношенията се влошиха значително през 2018 г. след като висш китайски телекомуникационен ръководител бе арестуван по заповед на САЩ във Ванкувър и след като Китай задържа двама канадци по обвинения в шпионаж, предаде АФП.

През юли Карни обяви допълнителна 25-процентна митническа такса върху вноса на стомана, която съдържа стомана, стопена и излята в Китай.

През следващия месец Пекин обяви, че ще наложи болезнена временна митническа такса от 75,8% върху вноса на канадска рапица.

Канада е сред най-големите производители в света на рапица, маслодайна култура, която се използва за производство на олио, животински фураж и биодизелово гориво.

Но Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп.

Тръмп заяви, че ще намали наполовина митата върху Китай, свързани с фентанила, до 10%, а Си се съгласи да запази доставките на редки земни елементи и да увеличи вноса на соя от САЩ.

Но средното мита на САЩ върху китайския внос остава 47%.

Американският президент съобщи, че увеличава митата върху канадските стоки с допълнителни 10% и прекратява всички търговски преговори.

Това последва след това, което Тръмп нарече „фалшива“ антитарифна рекламна кампания, в която участваше покойният бивш президент Роналд Рейгън.

„Старият свят на стабилно разширяване на либерализираната търговия и инвестиции, основани на правила, свят, на който се основава голяма част от просперитета на нашите нации – включително и на Канада – този свят вече не съществува“, посочи Карни пред събранието на АПЕК.