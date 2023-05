Киев: Небето изглежда като епизод от „Междузвездни войни“

У крайна е попаднала под нова вълна от атаки с дронове и ракети през нощта, като повечето от въздушните удари са били насочени срещу Киев, пише BBC.

Според градските власти украинските сили са унищожили повече от 40 „въздушни цели“ над столицата. В Киев няма жертви, но падащи отломки от дронове са повредили сгради и са предизвикали пожари.

Russia launched the largest drone attack on Kyiv since the start of the war. Ukrainian officials said more than 40 drones were intercepted over the capital hours before residents celebrated Kyiv Day to mark the city's founding. At least one person died. https://t.co/426TTAyyUe pic.twitter.com/bjwH4Jwhic