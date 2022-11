Кевин Спейси с първа роля след съдебното дело

Н осителят на награди "Оскар" Кевин Спейси подписа първи договор за снимки във филм от началото на съдебните дела за сексуални посегателства срещу него, съобщи "Варайъти".

Броени седмици, след като спечели дело в САЩ и стана ясно, че ще отговаря по нови обвинения във Великобритания, американският актьор получи роля в независим британски трилър.

Спейси ще участва с гласа си във филма "Контрол" в роля, подобна на тази на Кийфър Съдърланд в "Телефонна клопка" (2002 г.).

Kevin Spacey cast in British indie film after being found not liable in sexual misconduct lawsuit https://t.co/egyNdPSeQI