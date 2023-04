Разпети петък във Филипините: Хора, приковани на дървени кръстове, и кървави бичувания

Н а Разпети петък във Филипините католически фанатици бяха приковани на дървени кръстове, а други бяха бити с кървав камшик по гърбовете в ужасяващи прояви на религиозна преданост.

Докато повечето хора в религиозната страна с преобладаващо католическо население прекарват деня на меса или със семействата си, някои стигат до крайности, за да изкупят греховете си или да потърсят божествена намеса в ритуали, които църквата не одобрява.

В село Сан Хуан, северно от Манила, стотици жители и туристи наблюдават обилно гарнирана с кръв възстановка на последните мигове на Исус Христос. Десетки мъже, носещи корони от лози и покрити с плат лица, вървят боси по тесните улички, като се бият непрекъснато с бамбукови камшици. Кръвта се стича по гърбовете им, попива в горната част на панталоните им и пръска зрителите, които се тълпят пред магазините и къщите. Някои от тях спират, за да се проснат на земята и да бъдат бити с джапанки и парчета дърво, съобщава АФП.

Malacañang enjoined Filipinos to reflect on the value of the sacrifice of Jesus Christ on Good Friday. | @DYGalvezINQ https://t.co/GEYY0H4Vuu

Когато кръвта престане да тече от раните им, пробождат кожата си с бръснарски ножчета или с дървен чук с поставени парчета стъкло, за да започнат да кървят отново.

"Правя го за семейството си, за да са здрави. Ако просто се молиш, не можеш да усетиш болката", казва 31-годишният Дарен Паскуал, след като му нанасят удари с камшик по гърба в рамките на загрявката за основното събитие.

В последния етап на представлението трима мъже са ескортирани от костюмирани римски центуриони до глинен насип, където двама от тях са завързани за дървени кръстове. На Вилфредо Салвадор, дребен и жилав бивш рибар, който играе ролята на Исус Христос, са забити гвоздеи в дланите и стъпалата, докато над главата му прелитаха дронове, а туристите правеха снимки и видеоклипове със смартфоните си. След няколко минути пироните бяха извадени и Салвадор бе спуснат на земята. Той беше откаран на носилка до медицинската шатра за преглед, преди да се прибере вкъщи с триколесно такси.

"Той (Бог) ми дава физическа сила за разлика от други, които не могат да го понесат. Правя това по свой избор. Благодаря му (на Бог), че ми даде втори живот", каза 66-годишният Салвадор, който започнал да участва в разпятието преди 15 години, след като претърпял психически срив.

Спектакълът се разиграва в селата около град Сан Фернандо от десетилетия, но през последните три години разпятията бяха отменени заради COVID-19, информира БГНЕС.

Здравният отдел предупреди участниците, че рискуват да получат тетанус и други инфекции.

"Съвсем ясно е, че разпятието на Христос е повече от достатъчно, за да спаси човечеството от греха. Ако искате греховете ви да бъдат опростени, отидете на изповед", казва отец Джером Сечилано, изпълнителен секретар на комисията по обществени въпроси към Католическата епископска конференция на Филипините.

At least 12 Filipinos are to be nailed to crosses to reenact Jesus Christ’s suffering in a gory Good Friday tradition that is rejected by the Catholic church https://t.co/XKpb3lbFNY