Свят

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

20 януари 2026, 12:57
Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа
Източник: iStock

С ърфист е ухапан от акула в четвъртото нападение по бреговата линия на Нов Южен Уелс (NSW) в Австралия за по-малко от 48 часа, предаде ВВС.

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта, 20 януари, съобщи полицията. Той е изписан от болницата.

Това следва три други нападения в Сидни през последните два дни. Всички плажове в северната част на Сидни ще останат затворени до второ нареждане, съобщи полицията.

Нападенията идват след дни на обилни валежи, за които суперинтендантът на NSW Джоузеф Макнълти по-рано беше казал, че може да са създали „идеална буреносна среда“ за нападения от акули. Дъждът отнася хранителни вещества във водата, което може да привлече акулите по-близо до брега.

Нападението във вторник е станало близо до къмпинга Пойнт Пломър, на около 450 км (279 мили) северно от Сидни.

Стив Пиърс, главен изпълнителен директор на "Surf Life Saving NSW", заяви, че сърфистът е „много късметлия, че не е получил сериозни наранявания“, съобщи ABC.

„Ние наистина силно препоръчваме никой да не плува или сърфира близо до устията на реки, защото това очевидно е зона, където акулите се събират“, каза Пиърс. „Ако водата е мръсна, бих помислил дали да вляза там.“

Млад сърфист имаше подобно късметлийско спасяване на плажа Дий Уай в Сидни в понеделник, но нападение от акула в близкия Манли часове по-късно остави 27-годишен мъж с „променящи живота“ наранявания. В неделя 12-годишно момче също беше критично ранено, когато беше ухапано на популярен плаж в пристанището на Сидни.

Властите смятат, че бичи акули са участвали в повечето от последните нападения.

Бичите акули, които могат да бъдат намерени както в сладки, така и в солени води, са „една от малкото акули, които са потенциално опасни за хората“, казва Австралийският музей. Те са третият най-смъртоносен вид акули, според Международния файл за нападения от акули.

Миналия ноември жена беше убита, а мъж беше сериозно ранен след нападение от бича акула на отдалечен плаж, също на Средния северен бряг на NSW.

Бичите акули обикновено се наблюдават около Сидни през януари и февруари – летните месеци в Австралия – тъй като „водата е с предпочитаната им температура“, каза д-р Дарил Макфий, доцент по екологични науки в Университета Бонд, пред BBC.

Въпреки че Австралия е глобална гореща точка за нападения от акули, шансовете да бъдете нападнати все още са минимални – което прави тази поредица от нападения от акули в Нов Южен Уелс рядко явление.

„Тази поредица от ухапвания от бичи акули за толкова кратък период от време е силно необичайна“, каза Макфий.

Полицията в понеделник посъветва обществеността да избягва водните пътища в NSW поради скорошното време, което е намалило качеството и видимостта на водата.

„Бих препоръчал да не се плува в пристанището или другите ни речни системи в NSW по това време“, каза суперинтендант Джоузеф Макнълти пред репортери.

Дъждът може да концентрира рибата, която бичите акули ловуват, надолу по течението в реките и по плажовете, каза Макфий, добавяйки, че „бичите акули са добре приспособени да се хранят в мътна вода след дъжд“.

„Където намерите рибата, там ще намерите и бичите акули. За съжаление, понякога това се случва на популярни плажни места.“

Източник: ВВС    
нападения от акули сърфист Нов Южен Уелс Австралия бичи акули затворени плажове Сидни обилни валежи качество на водата предупреждения за акули
Последвайте ни

По темата

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Страда ли котката ми от алергия?

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

България Преди 26 минути

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

<p>Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия</p>

Роналд Лаудер: Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия

Свят Преди 27 минути

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Любопитно Преди 46 минути

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 48 минути

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

Любо Пенев

Любо Пенев се прибира в България още днес

България Преди 1 час

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 1 час

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

Свят Преди 1 час

„Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“, каза председателят на ЕК за предложените от Тръмп допълнителни мита

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 1 час

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 1 час

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 2 часа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ използва лични съобщения от Макрон и Марк Рюте, за да защити амбициите си към арктическата територия

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 2 часа

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Любопитно Преди 2 часа

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Свят Преди 2 часа

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Пратиха Кабаков на скандинавско дерби в Лига Европа

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg