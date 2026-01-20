Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

С ърфист е ухапан от акула в четвъртото нападение по бреговата линия на Нов Южен Уелс (NSW) в Австралия за по-малко от 48 часа, предаде ВВС.

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта, 20 януари, съобщи полицията. Той е изписан от болницата.

Това следва три други нападения в Сидни през последните два дни. Всички плажове в северната част на Сидни ще останат затворени до второ нареждане, съобщи полицията.

Нападенията идват след дни на обилни валежи, за които суперинтендантът на NSW Джоузеф Макнълти по-рано беше казал, че може да са създали „идеална буреносна среда“ за нападения от акули. Дъждът отнася хранителни вещества във водата, което може да привлече акулите по-близо до брега.

Нападението във вторник е станало близо до къмпинга Пойнт Пломър, на около 450 км (279 мили) северно от Сидни.

Стив Пиърс, главен изпълнителен директор на "Surf Life Saving NSW", заяви, че сърфистът е „много късметлия, че не е получил сериозни наранявания“, съобщи ABC.

„Ние наистина силно препоръчваме никой да не плува или сърфира близо до устията на реки, защото това очевидно е зона, където акулите се събират“, каза Пиърс. „Ако водата е мръсна, бих помислил дали да вляза там.“

Млад сърфист имаше подобно късметлийско спасяване на плажа Дий Уай в Сидни в понеделник, но нападение от акула в близкия Манли часове по-късно остави 27-годишен мъж с „променящи живота“ наранявания. В неделя 12-годишно момче също беше критично ранено, когато беше ухапано на популярен плаж в пристанището на Сидни.

Властите смятат, че бичи акули са участвали в повечето от последните нападения.

A surfer mauled by a shark at Manly is expected to survive after receiving life-saving blood in a rapid roadside transfer at Spit Bridge, as NSW records an unprecedented four shark attacks in less than 48 hours. pic.twitter.com/0hMNK7dYOM — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 20, 2026

Бичите акули, които могат да бъдат намерени както в сладки, така и в солени води, са „една от малкото акули, които са потенциално опасни за хората“, казва Австралийският музей. Те са третият най-смъртоносен вид акули, според Международния файл за нападения от акули.

Миналия ноември жена беше убита, а мъж беше сериозно ранен след нападение от бича акула на отдалечен плаж, също на Средния северен бряг на NSW.

Бичите акули обикновено се наблюдават около Сидни през януари и февруари – летните месеци в Австралия – тъй като „водата е с предпочитаната им температура“, каза д-р Дарил Макфий, доцент по екологични науки в Университета Бонд, пред BBC.

Въпреки че Австралия е глобална гореща точка за нападения от акули, шансовете да бъдете нападнати все още са минимални – което прави тази поредица от нападения от акули в Нов Южен Уелс рядко явление.

„Тази поредица от ухапвания от бичи акули за толкова кратък период от време е силно необичайна“, каза Макфий.

Полицията в понеделник посъветва обществеността да избягва водните пътища в NSW поради скорошното време, което е намалило качеството и видимостта на водата.

„Бих препоръчал да не се плува в пристанището или другите ни речни системи в NSW по това време“, каза суперинтендант Джоузеф Макнълти пред репортери.

Дъждът може да концентрира рибата, която бичите акули ловуват, надолу по течението в реките и по плажовете, каза Макфий, добавяйки, че „бичите акули са добре приспособени да се хранят в мътна вода след дъжд“.

„Където намерите рибата, там ще намерите и бичите акули. За съжаление, понякога това се случва на популярни плажни места.“