12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

19 януари 2026, 10:20
12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни
Източник: Getty Images

12-годишно момче в Австралия се бори за живота си, след като беше нападнато от акула, докато плуваше в пристанището на Сидни, предаде ВВС.

Момчето и групата му приятели скачали от шестметров скален перваз на плажа Шарк Бийч, в предградието Вауклуз в Сидни,в неделя, 18 януари.

"Акулата ги е обикаляла. Имаше много кръв"

Той е получил критични наранявания на двата крака от хищника и сега е в интензивно отделение, съобщават властите. Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее. 

Въпреки името си, нападенията от акули са рядкост на Шарк Бийч (Акулския плаж) , популярно място за плуване.

„Действията на другарите му… са били изключително смели. [Беше] героично спасяване“, каза Джоузеф Макнълти, който ръководи командването на морската зона на щата Нов Южен Уелс.

„Нараняванията са били ужасяващи за децата, но предполагам, че това е приятелството.“

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс също похвали усилията на приятелите на момчето.

„Просто искам да изкажа похвала на младите хора, които бяха във водата, които измъкнаха младия мъж… и направиха всичко възможно, за да спасят живота му“, каза Минс. „Това беше смело.“

Морската полиция пристигнала на „ужасяваща сцена“, каза Макнълти пред репортери. Те изтеглили момчето на полицейска моторна лодка и използвали турникети, за да се опитат да спрат кървенето от краката му.

Опитали се и да реанимират момчето, докато лодката се движела към линейка, чакаща на кея.

Властите смятат, че момчето е било нападнато от бича акула, агресивен вид, който се среща в топли, плитки води. Много експерти смятат бичите акули за едни от най-опасните акули в света.

Макнълти смята, че обилните валежи през уикенда и мътната вода може да са създали „идеална буреносна среда“ за нападението в неделя.

Дъждът отнася хранителни вещества в реките и океаните, което може да привлече акулите по-близо до брега.

В понеделник полицията съобщи за друго нападение, при което акула е отхапала част от сърф на плажа Дий Уай в Сидни. 11-годишен сърфист е бил изведен от плажа невредим, съобщиха те.

Австралия, която е дом на едни от най-добрите плажове в света, също е едно от най-смъртоносните места за нападения от акули. Миналата година в страната е имало поне пет смъртоносни нападения от акули.

Източник: BBC    
