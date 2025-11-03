Сирски: Киев напредва в района на Добропиля в Източна Украйна

С илите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от днес на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

Началникът на украинската армия, който посети източната Донецка област, каза, че украинските военнослужещи засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.

In the Dobropillya direction, both Russian and Ukrainian forces are advancing, with Ukrainian forces making substantial progress against the former Kucheriv Yar salient.



In the north, Ukrainian forces advanced further south from Kucheriv Yar, and over the past week have regained… pic.twitter.com/8qBtMtrCLe — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 3, 2025

Сирски информира, че днес продължава да работи в Донецка област, по-специално в зоната на отговорност на 7 корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ.

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Главнокомандващият изслуша доклади от командирите на място за текущата обстановка и неотложните нужди. Акцентът на вниманието беше върху осигуряването на логистиката, както и действията на щурмовите групи за изтласкване на руските сили от градските райони.

"Подсилваме войските с допълнителни части, оръжия, техника, включително безпилотни системи. Засилваме натиска в Добропилския участък. Продължаваме да освобождаваме и прочистваме териториите, което принуждава противника да разпилее силите си и прави невъзможно съсредоточаването на основните му усилия в района на Покровск“, отбеляза Сирски, цитиран от Укринформ.