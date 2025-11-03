Свят

Сирски: Киев напредва в района на Добропиля в Източна Украйна

Сирски информира, че продължава да работи в Донецка област

3 ноември 2025, 20:11
Сирски: Киев напредва в района на Добропиля в Източна Украйна
Източник: БТА

С илите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от днес на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

Началникът на украинската армия, който посети източната Донецка област, каза, че украинските военнослужещи засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.

Сирски информира, че днес продължава да работи в Донецка област, по-специално в зоната на отговорност на 7 корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ.

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Главнокомандващият изслуша доклади от командирите на място за текущата обстановка и неотложните нужди. Акцентът на вниманието беше върху осигуряването на логистиката, както и действията на щурмовите групи за изтласкване на руските сили от градските райони.

"Подсилваме войските с допълнителни части, оръжия, техника, включително безпилотни системи. Засилваме натиска в Добропилския участък. Продължаваме да освобождаваме и прочистваме териториите, което принуждава противника да разпилее силите си и прави невъзможно съсредоточаването на основните му усилия в района на Покровск“, отбеляза Сирски, цитиран от Укринформ.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Украйна Русия Добропиля Покровск Олександър Сирски Донецка област Военни действия Настъпление Освободени територии Логистика
