Какво става в Китай: Спряха влакове, нивото на реките се покачва (ВИДЕО)

П екин временно затвори множество влакови линии в крайградските райони около китайската столица след като издаде ранно предупреждение за гръмотевични бури и внезапни наводнения, тъй като северната част на страната се подготвя за лошо време, предаде Ройтерс.

Китайските власти поставиха северната част на страната във висока степен на готовност за проливни дъждове от снощи и агенциите са предприели мерки за противодействие на резултата от проливните валежи, които се придвижват на север към басейна на Съчуан и на север от река Хуай, съобщи агенция Синхуа.

Провинциалните власти в централната провинция Хънан обявиха най-високата степен за спешна реакция за борба с наводненията в град Нанян рано днес, за да се справят с тежките наводнения, съобщиха местни медии. Градът е разположен на брега на река Бай, приток на река Хан.

Също така в Хънан метеорологичната обсерватория в град Шангцю повиши предупреждението си за проливни дъждове до най-високото ниво.

