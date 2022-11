Какво се случва с осъдената в Русия американска баскетболистка Бритни Грайнър

А мериканската баскетболна звезда Бритни Грайнър е била преместена миналата седмица от центъра за задържане край Москва в наказателна колония за изтърпяване на наказанието, предаде Ройтерс, позовавайки се на адвокатския ѝ екип.

Двукратната олимпийска златна медалистка бе арестувана на 17 февруари, седмица преди Москва да изпрати войски в Украйна, на московско летище, след като в багажи ѝ бяха открити пълнители за електронни цигари с масло от канабис, които са забранени в Русия. На 4 август тя бе осъдена на девет години лишаване от свобода в наказателна колония за притежание и контрабанда на наркотици. Грайнър се призна за виновна, но заяви, че е внесла забраненото в Русия вещество по погрешка и не е искала да наруши закона.

Basketball star @brittneygriner was sent to Russian prison camp.



Imprisoned U.S. basketball star Brittney Griner, who was sentenced by a Russian court to nine years in prison, has been transferred to a penal camp.#InternationalNewshttps://t.co/W3A0C1AJ6S pic.twitter.com/o7Z4W2cPUf — The Nigerian (@thenigerianng) November 9, 2022

Не е известно нито точното местонахождение на Грайнър, нито крайната ѝ дестинация, се казва в изявление на адвокатския екип. В съответствие с руските правни процедури адвокатите ѝ, както и посолството на САЩ, трябва да бъдат уведомени при окончателното ѝ пристигане. Получаването на уведомление ще отнеме до две седмици.

Белият дом заяви, че президентът на САЩ Джо Байдън е наредил на администрацията си да "убеди руските ѝ похитители да подобрят отношението си към нея", както и условията, при които ще е принудена на излежава наказанието си. В края на юли Вашингтон предложи сделка за размяна на затворници с Русия, за да осигури освобождаването на Грайнър и на бившия американски морски пехотинец Пол Уилън, но Москва все още не е дала положителен отговор на предложението. През 2020 г. Уилън бе осъден на 16 години лишаване от свобода за шпионаж и изпратен в затвор. Той отрича да е извършвал подобен вид дейност.

Was never trying to be negative. I just don’t like hoping on low odds. Britney Griner going to gulag was a certainty after the conviction. Damn. Life comes at you fast. Learn from this. Double check all bags when traveling international. Especially if not in a friendly country pic.twitter.com/RH2vSYWg28 — Christopher Valentino (@_C_Valentino) November 9, 2022

"Въпреки липсата на добронамерени преговори от страна на руснаците правителството на САЩ продължава да следи какво става с това предложение и да предлага алтернативни начини за напредък с руснаците по всички налични канали", заяви говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер.

Влошаването на отношенията между Русия и Запада усложни преговорите за освобождаването на Грайнър, отбелязва Ройтерс.

Asked about her thoughts on many calling her wife Brittney Griner's treatment in Russia politically motivated, Cherelle Griner tells #TheView exclusively: "At this point, there's no other way for me to see it except the fact that this is political." https://t.co/swZze2TaRu pic.twitter.com/GRrIJE1ip2 — The View (@TheView) November 6, 2022

"Основната ни грижа продължава да бъде здравето и благосъстоянието на Бритни Грайнър", заяви нейният мениджър Линдзи Колас. "Докато преминаваме през този доста трудна фаза, в която не знаем където точно е БГ и как се справя, молим обществеността да продължи да пише писма и да изразява любовта и грижите си за нея", използвайки инициалите на американската баскетболистка.

Съветникът на Байдън по националната сигурност Джейк Съливан определи условията, на които е подложена Грайнър като "непоносими", а процесът срещу нея като поредната съдебна постановка.