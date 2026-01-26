Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

Н икой не е карал нищо правителството, посочи външният министър в оставка Георг Георгиев в ефира на Българската национална телевизия ( БНТ ) на въпрос дали присъединяването на България към Съвета за мир е направено под натиск.

Каквото и да се случи, все въпросът се структурира върху някакъв натиск, не може ли просто да се приеме, че правителството е работило по своя собствена логика и на база на това, че знае какво е стратегическият интерес за България, никой не го е натискал, никой не го е карал, никой не го е принуждавал, коментира Георгиев.

Уважавам всички мнения по тази тема, те имат своето място в дебата в Народното събрание, каза външният министър в оставка по повод позицията на Делян Пеевски по въпроса тази сутрин.

На въпрос дали зад решението на правителството за Съвета за мир не стоят други, вътрешни причини, свързани със санкциите „Магнитски“, Георгиев посочи, че всеки, който разбира поне малко от външна политика, ще знае, че това е абсолютно невъзможно - подписването на такъв значим документ като присъединяването към Съвета за мир, да може да бъде обвързано с подобна тема.

Георгиев обясни още, че са няколко темите от двустранния диалог със САЩ – дерогацията на „Лукойл“, модернизацията на българската армия, работата по АЕЦ „Козлодуй“. „Мястото на България капитално има значение за съюзите, от които сме част. Нашето позициониране по теми с международно значение също има значение“, допълни той.

Винаги сме водили умерена външна политика, която не е позволявала ултиматуми. Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев.

На въпрос за позицията му за международните изяви на досегашния президент Румен Радев Георгиев посочи, че с него имат подчертани различия по редица външнополитически теми. Президентската институция беше изкушена да лавира между популизъм и демагогия, опити да преобразува външната политика във вътрешна и да внася шум в система, която иска тишина, каза той.

По негови думи бъдещият политически проект на Радев е прекрасна възможност да видим какво означава да отговаряш на неудобни въпроси, да се изявяваш в контролирана среда, да се сблъскаш с политическата реалност. „До момента Радев бе отличен политически анализатор. Сега обаче той също ще трябва да даде отговори“, посочи Георгиев.

Като „предателство към лозунгите, които издигат“ Георгиев определи позицията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за евентуално сътрудничество с Румен Радев в следващото Народно събрание.

Техните приказки и действия често се разминават, каза външният министър в оставка.

В непрестанна връзка сме, защото трябва да следим динамиката на тези протести, каза Георгиев в отговор на въпрос за предстоящия протест на превозвачи с блокади на граници, включително българската. Представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България, за днес, 26 януари. Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.