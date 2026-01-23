България

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

23 януари 2026, 11:12
Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата
Източник: БГНЕС

В чера, след заседанието си, Европейският съвет не излезе с официално решение за Съвета за мир – нито казва, че е в унисон с европейската политика, нито я осъжда. Няма никаква позиция и от Европейския парламент. Вероятно причината за въздържането от решение е неясният правен статут на тази инициатива. Това каза бившият външен министър Надежда Нейнски в ефира на NOVA.

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Тя посочи, че за да има международен договор, той трябва да е получил ратификация от американския Сенат - „нещо, което очевидно липсва”. Освен това, правото на пожизнено председателство противоречи на американската конституция, допълни тя.

„Има правна фигура - sole executive agreement, която не се нуждае от ратификация от Сената и не е част от международното право. При нея се допуска пожизнено председателство, за разлика от международните договори, където нито по американската конституция, нито по международното право това е разрешено. Най-вероятно ние сме подписали точно такъв документ, който американците наричат харта и е по-скоро подкрепа на една инициатива”, обясни бившият външен министър.

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Нейнски беше категорична, че за да бъде ЕС уважаван партньор на САЩ, той трябва да е единен, съответно – страните да имат единна външна политика.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Дипломатът коментира и избора Николай Младенов за върховен представител за Газа. Нейнски подчерта, че той е избран в лично качество, а не като представител на България.

Източник: NOVA

Бившият външен министър запита какво целим с включването в Съвета за мир, какви са ползите за България и какви ще бъдат последствията.

„Това, което направи впечатление по отношение на Съвета за мир, е че сякаш предизборната кампания и съревнованието между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 вече са започнали. Оказа се, че поканата първоначално е пристигнала при Румен Радев, който обаче я използва, за да си направи пиар. Логичен е и въпросът защо посланикът не е информирал Външно министерство, тъй като излезе, че ведомството е разбрало за поканата от Радев”, коментира още Нейнски.

Източник: NOVA    
Европейски съвет Съвет за мир Надежда Нейнски Правен статут Международно право Американска конституция Sole executive agreement Външна политика Николай Младенов Румен Радев
Последвайте ни

По темата

След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

2 метра по-дълъг от RR Phantom, 4 пъти по-абсурден

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Любопитно Преди 21 минути

Трудна актьорска задача изважда двама кандидати от „Вече играеш… Стоичков“

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 21 минути

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 36 минути

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 45 минути

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 51 минути

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

Как "г-н Никой" се изправи срещу Путин

Как "г-н Никой" се изправи срещу Путин

Свят Преди 2 часа

Павел Таланкин, учител, засне аплодирания документален филм „Г-н Никой срещу Путин“ за руската пропаганда и машина на индоктринация на децата

Агент на имиграционните служби на САЩ

Имиграционните в САЩ задържаха 5-годишно дете и баща му

Свят Преди 2 часа

Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

България Преди 2 часа

Следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 9:00 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg