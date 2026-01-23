Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

В чера, след заседанието си, Европейският съвет не излезе с официално решение за Съвета за мир – нито казва, че е в унисон с европейската политика, нито я осъжда. Няма никаква позиция и от Европейския парламент. Вероятно причината за въздържането от решение е неясният правен статут на тази инициатива. Това каза бившият външен министър Надежда Нейнски в ефира на NOVA .

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Тя посочи, че за да има международен договор, той трябва да е получил ратификация от американския Сенат - „нещо, което очевидно липсва”. Освен това, правото на пожизнено председателство противоречи на американската конституция, допълни тя.

„Има правна фигура - sole executive agreement, която не се нуждае от ратификация от Сената и не е част от международното право. При нея се допуска пожизнено председателство, за разлика от международните договори, където нито по американската конституция, нито по международното право това е разрешено. Най-вероятно ние сме подписали точно такъв документ, който американците наричат харта и е по-скоро подкрепа на една инициатива”, обясни бившият външен министър.

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Нейнски беше категорична, че за да бъде ЕС уважаван партньор на САЩ, той трябва да е единен, съответно – страните да имат единна външна политика.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Дипломатът коментира и избора Николай Младенов за върховен представител за Газа. Нейнски подчерта, че той е избран в лично качество, а не като представител на България.

Източник: NOVA

Бившият външен министър запита какво целим с включването в Съвета за мир, какви са ползите за България и какви ще бъдат последствията.

„Това, което направи впечатление по отношение на Съвета за мир, е че сякаш предизборната кампания и съревнованието между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 вече са започнали. Оказа се, че поканата първоначално е пристигнала при Румен Радев, който обаче я използва, за да си направи пиар. Логичен е и въпросът защо посланикът не е информирал Външно министерство, тъй като излезе, че ведомството е разбрало за поканата от Радев”, коментира още Нейнски.