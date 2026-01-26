България

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

26 януари 2026, 08:06
Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

З а България членството в Съвета за мир няма алтернатива, заяви лидерът на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори, се посочва в съобщението.

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Припомняме, че вчера външният министър в оставка посочи, че правителството ще остави ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на следващото Народно събрание. Георг Георгиев каза, че "по нито един начин не е нарушен режимът, по който България взима подобни решения". С мандат на Министерския съвет е възложено на министър-председателя в оставка да подпише този акт, уточни Георгиев. 

Още днес с писмо до премиера в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство, посочи в днешната си позиция Пеевски и допълни, че „трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - "Продължаваме промяната - Демократична България“.

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир, се допълва в позицията.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

От формацията посочват още, че ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерския съвет, парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ ще внесе проект за решение на Народното събрание, с който да задължи правителството да го направи. 

Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос, заяви Пеевски.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Съвет за мир България Делян Пеевски Ратификация Народно събрание ДПС Ново начало Георг Георгиев Световен мир Натиск върху правителството Национален интерес
