Какво постигна Русия пет години след интервенцията в Сирия

Т ози септември бележи пет години от началото на руската интервенция в Сирия. Москва се намеси на страната на сирийския режим в момент, когато президентът Башар Асад, по думите на руският външен министър Сергей Лавров, е на „ръба“ от това да загуби властта си заради ширещият се бунт из страната. Когато през септември 2015 Кремъл дава официалното начало на интервенцията, бунтовническите сили са на няколко километра от президентския дворец в Дамаск. Намесата на Москва не само дава сили на Асад и реално го спасява от поражение, но задава нови правила в целия регион, в който Иран, САЩ, а вече и Китай се състезават за повече влияние.

Първоначално руснаците заявиха, че се намесват, за да се сражават срещу „Ислямска държава“, макар тяхната битка срещу групировката да остава минимална още две години. Почти моментално след старта на интервенцията, руската армия започва масирани удари по бунтовническите позиции и селищата, държани от сирийските опозиционни структури.

Руската интервенция бележи няколко важни промени. На първо място, тя означава, че Москва замени Техеран като основен и най-важен поддръжник на режима на Асад. На второ място, руската армия получи превес в контрола на сирийското въздушно пространство и де факто доведе до край всякакви дискусии на Запад за установяване на зона забранена за полети, която да спира активността на сирийските самолети. Стратегията на Москва се оказа от голяма полза на Асад, тъй като година по-късно – през 2016 – в най-тежката битка в Близкия изток от десетилетия, тази в град Алепо, силите на сирийското правителство успяха да изтласкат бунтовническите части. Това се случи с директното участие на руски сили и на изненадващото изтеглянето на бойци на сирийския клон на Кюрдската работническа партия, държали един от важните райони в града – изтегляне, станало също не без влиянието на Москва. По-късно, ПКК получи подкрепа от Русия с идеята да се подели контрола в Северна Сирия между кюрдските сили и Асад. След 2016 бунтовниците започнаха да губят позиции, а редиците им все повече биваха инфилтрирани от ислямисти и радикали. След 2015 Европа стана свидетел и на най-голямата бежанска криза от Втората световна война насам – също следствие на въздушните удари в Сирия, боевете в Алепо и разместването на геополитически пластове около гражданската война.

"Russian military forces were in Syria prior to the beginning of the Syrian Conflict in 2011, and thus we do not advocate for the removal of those forces" https://t.co/ushjQjO82P