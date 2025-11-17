Любопитно

Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за отслабеното си зрение

През 2023 г. Уилямс разкри, че последната му значителна загуба на тегло се дължи на употребата на инжекции

17 ноември 2025, 10:10
Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за влошеното си зрение
Р оби Уилямс смята, че влошеното му зрение може да е причинено от инжекциите за редукция на теглото, които използва през последните години, пише Independent.

Певецът признава, че разчита на подобни медикаменти, за да поддържа теглото си, но един от възможните странични ефекти е леко замъгляване на зрението.

„Искам да предупредя хората, които четат това, за потенциалните рискове, за да се уверя, че правят проучване“, казва той пред The Sun. „От доста време си слагам инжекциите, но това, което забелязвам, е, че зрението ми не е много добро.“

Уилямс обяснява, че вече не може да разпознава отделни лица в публиката на концертите си, а по време на скорошно посещение на футболен мач играчите са му изглеждали като „петна на зелено поле“. Това го е принудило да смени и предписанието за очилата си.

„Всички го преживяват, защото казвам на хората: ‘Размазано ви е, нали?’,“ продължава той. „А те казват: ‘О, да, това ли е?’“

Проучване от 2024 г., обхванало 17 000 пациенти за период от шест години, установява, че хора, на които е предписан семаглутид – продаван под търговските марки Ozempic и Wegovy – са седем пъти по-склонни да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение на едното око. Изследване

През 2023 г. Уилямс разкри, че последната му значителна загуба на тегло се дължи на употребата на инжекциите, които според него са били медицинска необходимост заради дългогодишната му борба с депресията. „Скъпа, аз съм на Ozempic“, каза той пред The Times. „Като коледно чудо е.“

„Диагностициран съм със самоомраза тип 2“, допълва певецът. „Шокиращо катастрофално е за психичното ми здраве да бъда по-едър. Вътрешният ми глас ми говори като Кейти Хопкинс, която говори за дебели хора. Това е влудяващо.“

Той продължава: „При телесна дисморфия, когато хората казват, че се притесняват как изглеждате, си казвате: ‘Постигнах го.’ Когато хората казват: ‘Притесняваме се, че сте твърде слаб’, това ми идва на ум като ‘джакпот – стигнах до обетованата земя’.“

През октомври Уилямс – чиято житейска история беше разказана чрез шимпанзе в биографичен филм миналата година – обяви, че е бил принуден да отмени концерт в Истанбул, за да защити обществената безопасност.

