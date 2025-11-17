Свят

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници

17 ноември 2025, 09:45
Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна
Източник: gettyimages

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Париж в пореден опит да осигури допълнително въоръжение за защита на страната си от все по-смъртоносните руски ракетни и дронови атаки.

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници, която започна с договор с Гърция в областта на енергетиката и ще продължи с посещение в Испания във вторник, 18 ноември.

Зеленски към Макрон: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Зеленски заяви, че „голяма сделка с Франция“ ще бъде обявена скоро, но не е ясно дали тя ще бъде финализирана по време на срещата му с президента Еманюел Макрон.

Френското президентство съобщи, че Макрон ще „постави във служба на отбраната на Украйна френските постижения в областта на отбранителната индустрия“, като Париж ще предложи механизми, чрез които Киев да придобие нужните системи, за да отблъсква руската агресия.

Елисейският дворец подчерта особено нуждата от подсилена противовъздушна отбрана. Зеленски отново отправи апел за повече системи за противоракетна защита в събота — ден след поредния смъртоносен руски удар по Киев.

Денят на Зеленски и Макрон ще започне на авиобаза Вилакюбле край Париж с представяне на изтребителя „Рафал“. Двамата ще разгледат и дронове, както и системата за ПВО SAMP/T, разработена съвместно от Франция и Италия.

"Разполагаме с много малко време. Говоря за оръжия, необходими за мир"

Миналия месец украинският президент подписа писмо за намерение, което може да позволи на страната му да закупи до 150 шведски изтребителя „Грипен“.

Украйна вече разполага с една от настоящите системи SAMP/T, способна да противодейства на изтребители, крилати ракети и тактически балистични ракети. Очаква се новото, по-мощно поколение на системата да бъде достъпно от 2027 г.

Източник: БГНЕС    
Володимир Зеленски Украйна ПВО системи Франция Еманюел Макрон Въоръжение Руска агресия Изтребители Дронове Дипломация
Последвайте ни

По темата

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 25 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 28 минути

Ексклузивно Давид даде първото си интервю след победата в подкаста “Голямата сестра”

<p>Бившата съпруга на Джъстин Трюдо&nbsp;реагира на романса му с Кейти Пери</p>

Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

Свят Преди 47 минути

„Всички сме човешки същества и нещата ни засягат“

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

България Преди 54 минути

“Вие ли сте градските мутри за скобите?”: пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Снимката е илюстративна

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Любопитно Преди 56 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Свят Преди 1 час

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 3 часа

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Свят Преди 3 часа

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

<p>САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро</p>

САЩ с пореден удар срещу наркотрафикантите в Тихия океан, има жертви

Свят Преди 3 часа

Плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Англия направи нещо немислимо: повтори постижение от 1954 г.

Gong.bg

Юноша на Байерн дойде в България, кара проби в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Вятър и над 20 градуса в понеделник

Nova.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg