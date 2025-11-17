Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Париж в пореден опит да осигури допълнително въоръжение за защита на страната си от все по-смъртоносните руски ракетни и дронови атаки.

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници, която започна с договор с Гърция в областта на енергетиката и ще продължи с посещение в Испания във вторник, 18 ноември.

Зеленски към Макрон: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Зеленски заяви, че „голяма сделка с Франция“ ще бъде обявена скоро, но не е ясно дали тя ще бъде финализирана по време на срещата му с президента Еманюел Макрон.

Френското президентство съобщи, че Макрон ще „постави във служба на отбраната на Украйна френските постижения в областта на отбранителната индустрия“, като Париж ще предложи механизми, чрез които Киев да придобие нужните системи, за да отблъсква руската агресия.

Volodymyr Zelensky à Paris en vue d'un «accord majeur» pour défendre le ciel ukrainien

Елисейският дворец подчерта особено нуждата от подсилена противовъздушна отбрана. Зеленски отново отправи апел за повече системи за противоракетна защита в събота — ден след поредния смъртоносен руски удар по Киев.

Денят на Зеленски и Макрон ще започне на авиобаза Вилакюбле край Париж с представяне на изтребителя „Рафал“. Двамата ще разгледат и дронове, както и системата за ПВО SAMP/T, разработена съвместно от Франция и Италия.

"Разполагаме с много малко време. Говоря за оръжия, необходими за мир"

Миналия месец украинският президент подписа писмо за намерение, което може да позволи на страната му да закупи до 150 шведски изтребителя „Грипен“.

Украйна вече разполага с една от настоящите системи SAMP/T, способна да противодейства на изтребители, крилати ракети и тактически балистични ракети. Очаква се новото, по-мощно поколение на системата да бъде достъпно от 2027 г.