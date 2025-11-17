Свят

Германия отмени "скандален" търг на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери

Сред повече от 600 артикула за продажба били писмо от затворник в Аушвиц и медицинска диагноза за принудителната стерилизация

17 ноември 2025, 10:12
Германия отмени "скандален" търг на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери
П ланиран търг в Германия на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери беше отменен след обществено възмущение, съобщи полският заместник-министър-председател, предаде BBC

В неделя, 16 ноември, Радослав Шикорски благодари на германския си колега Йохан Вадефул за това, че се съгласи, че „такъв скандал трябва да бъде предотвратен“.

Група на оцелели от Холокоста и политици по-рано призоваха германската аукционна къща Felzmann да отмени продажбата в Нойс, която според съобщенията била насрочена за понеделник, 17 ноември.

Сред повече от 600 артикула за продажба били писмо от затворник в Аушвиц и медицинска диагноза за принудителната стерилизация на затворник от концентрационния лагер Дахау, съобщават германски медии.

„Уважението към жертвите изисква достойнството на мълчанието, а не шума на търговията“, каза Шикорски в публикация в X.

Според съобщенията обявата за търга на уебсайта на Auktionshaus Felzmann била премахната до средата на следобеда в неделя.

BBC се свърза с аукционната къща за коментар.

„Документи или експертни доклади от нацистки престъпници, които бяха предложени на търга, не са за частни колекции“, каза германският държавен министър на културата Волфрам Ваймер пред германската новинарска агенция DPA.

Трябва да се предприемат стъпки за предотвратяване на бъдещи търгове, добави той.

„За жертвите на нацистко преследване и оцелелите от Холокоста този търг е цинично и безсрамно начинание, което ги оставя възмутени и без думи“, каза Кристоф Хойбнер, изпълнителен вицепрезидент на Международния комитет на Аушвиц (IAC).

Полската министърка на културата Марта Ченковска заяви, че нейното министерство ще разследва произхода на артефактите, за да определи дали някои от тях трябва да бъдат върнати в Полша.

Аушвиц беше в центъра на нацистката кампания за изкореняване на еврейското население в Европа и почти един милион от загиналите на мястото бяха евреи.

Сред другите, които загубиха живота си, бяха поляци, роми и руски военнопленници.

Много от артефактите, насрочени за търг, според съобщенията идваха от концентрационните лагери Бухенвалд и Аушвиц.

Хойбнер от IAC каза, че те „принадлежат на семействата на жертвите“.

„Те трябва да бъдат изложени в музеи или мемориални изложби и да не бъдат унижавани до обикновени стоки“, добави той.

Източник: New York Post    
