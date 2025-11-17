Свят

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Германският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес

17 ноември 2025, 09:42
Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи
Източник: БТА

Г ерманският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес. Москва невинаги губи в тях, казва той в интервю, съобщи Deutsche Welle.

Полковникът от Бундесвера Армин Вагнер е военен историк, автор на книгата „Азбука на апокалипсиса", излязла през август 2025 г. В интервю за ДВ той разказва как офицерите от НАТО описват възможните сценарии за Трета световна война, защо в тях Русия не планира да завладее Европа до Атлантическия океан и каква роля играят колаборационистите.    

ДВ: Войната на Русия срещу Украйна играе второстепенна роля във Вашето изследване. В Украйна много хора са убедени, че Третата световна война всъщност е започнала там и ще се разпространи в Европа. Вие какво мислите?

Армин Вагнер: Третата световна война е, разбира се, гръмко определение. Световна война е война, в която участват страни, действащи не само на един фронт. Аз не бих го нарекъл световна война. Това е началото на конфронтация, излизаща извън границите на Украйна, която често се нарича хибридна война, насочена срещу Запада и преследваща две цели.

От една страна възстановяването на постсъветското пространство под ръководството на Москва, а от друга – дестабилизация и разрушаване на НАТО . Но не в смисъл на военна агресия, а в смисъла на това, което наричаме хибридна война, тоест чрез пропаганда, дезинформация, провокации, както видяхме в случая с нахлуването на дронове в Полша или самолети във въздушното пространство на балтийските държави. Възможно е също да използват страните от Балтийския регион за разцепление на НАТО, за да постави въпроса дали ще бъде задействан член 5 от договора на НАТО, тоест колективната отбрана. Ядреното оръжие също играе роля. Владимир Путин досега много умело се възползва от това - заплашва с ядрено оръжие. Но няма никакви признаци, че наистина е готов да го използва в момента.

ДВ: Какво ви изненада особено по време на Вашия анализ?

Армин Вагнер: Изследванията от 70-те и 80-те години на миналия век, с много редки изключения, описват сценарий с някаква форма на мащабно нападение на страните от Варшавския договор срещу Западна Европа. Сега сценарият се е променил. Наскоро например германският политолог Карло Масала публикува такъв сценарий, в който Нарва е превзета от Русия. Завладява се например някой естонски остров в Балтийско море, с което се предизвиква НАТО: страни членки от южния франг на пакта си задават въпроса готовили са в Мадрид да умрат за Нарва?”.

ДВ: През 1970-те и 1980-те години генералите от НАТО предполагаха, че Русия ще иска да напредне до Атлантическия океан. Днес се счита, че на Москва ще ѝ е достатъчна Нарва, за да демонстрира слабостта на НАТО. Така ли е?

Армин Вагнер: Днес не става въпрос за завоевание. Никой вече не може да предполага, че Москва има интерес да стигне до Атлантическия океан. Днес става въпрос за това, че Русия иска отново да стане суперсила, да възстанови, доколкото е възможно, някакви предишни територии. Войната в Украйна е най-драматичният, кървав и ярък пример за това. Въпреки това тя не е типичен пример за това как непременно трябва да си представяме по-нататъшните действия.

Текущите сценарии за Трета световна война не предполагат, че в Европа всичко може да се развие по същия начин като в Украйна, макар че не го изключват. В сценариите за Индийско-Тихоокеанския регион, които са описвани най-вече от американски автори, много по-често се предполага готовност за използване на ядрено оръжие. Там се казва, че такъв конфликт най-вероятно ще бъде насочен или срещу Китай, или срещу Северна Корея, и ще се разраства много по-бързо.

ДВ: Повечето сценарии завършват с победа на НАТО. Дали това е целенасочен оптимизъм и може би голям недостатък, тъй като създава илюзия за сигурност?

Армин Вагнер: Всъщност не малко книги описват сценарий, при който НАТО претърпява поражение, а Русия побеждава. В една известна книга от 1980-те години на френски автор - "Когато руснаците атакуват” - се предвижда военна победа на СССР с помощта на т.нар. "пета колона”, тоест от колаборационисти и френското население. Това обаче не води до политическа победа на Москва, защото в момента, в който Франция претърпява военно поражение, импулсът на свободата и демокрацията все пак изиграва своята роля и хората въстават.

ДВ: Но не е ли вярно днес, че макар в Европа да няма комунисти, десните и левите популистки партии са готови да си сътрудничат с Русия?

Армин Вагнер: Точно така. Вече не наричаме това съвместни действия на "петата колона” на Москва . Днес това са путинските тролове, съмишлениците, независимо дали принадлежат към левите или към десните популистки партии. Този сценарий се запазва. В подобни сценарии руските войски вече са проникнали в Европа, което е довело до атаки срещу електроцентрали и спиране на летища. Така се развиват тези наративи днес.

ДВ: Основната идея на много изследвания по темата е, че НАТО е зле подготвен за Трета световна война, тъй като обичайните военни нужди са били недофинансирани твърде дълго, а Европа не може да се защити сама. Продължава ли това и днес?

Армин Вагнер: Това е основната идея на почти всички книги, чието действие не се развива в Индийско-Тихоокеанския регион. Авторите са предимно високопоставени бивши генерали от НАТО, британски и американски, които имат опит и разбират, че преди повече от 25 години НАТО се е концентрирал върху операции в чужбина, които са изисквали съвсем различни възможности. Въоръжените сили бяха значително съкратени и вече не бяха готови да действат в мащабен сценарий на национална и колективна отбрана. Приблизително от 2014 г. осъзнахме необходимостта от укрепване на отбраната ни. Нападението на Русия срещу Украйна ясно показа, че трябва да се подготвим за отбрана в обичаен план, за да можем да се защитим, както беше по време на Студената война.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Последвайте ни

По темата

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 25 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Свят Преди 26 минути

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

България Преди 54 минути

“Вие ли сте градските мутри за скобите?”: пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Снимката е илюстративна

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Любопитно Преди 56 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Свят Преди 1 час

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 3 часа

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Свят Преди 3 часа

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

<p>САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро</p>

САЩ с пореден удар срещу наркотрафикантите в Тихия океан, има жертви

Свят Преди 3 часа

Плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Англия направи нещо немислимо: повтори постижение от 1954 г.

Gong.bg

Юноша на Байерн дойде в България, кара проби в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Вятър и над 20 градуса в понеделник

Nova.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg