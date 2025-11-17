Любопитно

Модни провали - странни визии на червения килим на Governors Awards

За съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за стил

17 ноември 2025, 09:53
Модни провали - странни визии на червения килим на Governors Awards
Дуейн Джонсън и Емили Блънт на наградите Governors   
Източник: GettyImages

А симетричният моден провал на Емили Блънт и безличната рокля на Кейт Хъдсън оглавиха класацията за най-зле облечени звезди на 16-ите награди Governors, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Това беше вечер, събрала едни от най-големите имена в Холивуд, но за съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за блясък и стил. Емили Блънт, Кейт Хъдсън и Аманда Сейфрид бяха само част от звездите, които оставиха много хора озадачени със своите модни решения за церемонията в Лос Анджелис в неделя вечер.

В нощ, в която Сидни Суини и Дженифър Лорънс оглавиха класацията за най-добре облечени на звездното събитие, именно

червената асиметрична визия на 42-годишната Блънт се оказа рядък моден пропуск за британската актриса.

Роклята имаше авангардни детайли около деколтето, наподобяващи смачкана панделка. Ярката дреха включваше и прозрачни панели във V-образна форма, поставени по необичаен начин от ханша ѝ надолу към вътрешната част на бедрото.

Неуспешни модни експерименти - най-зле облечените на наградите Governors
8 снимки
Емили Блънт
Кейт Хъдсън
Аманда Сейфрид
Миа Гот

Междувременно 46-годишната Хъдсън избра по-скоро непривлекателна рокля – дълга, с дълги ръкави, изработена от зелена коприна. Лошо подбраната дреха имаше странни изрязвания на раменете и по ръкавите.

Аманда Сейфрид може би имаше най-странната визия

– кафява и светлорозова рокля на точки, паднала от раменете. Странната рокля включваше малки пухкави елементи около бицепсите и голяма розова копринена панделка на гърдите.

Наградите Governors – престижна чест, присъждана от Академията за филмови изкуства и науки – отличават изключителни постижения през живота и значителни приноси към киноиндустрията.

Събитието често е емоционално.

Без телевизионни камери и без оркестър, който да прекъсва речите, това е вечер, в която приятели и колеги отдават почит на носителите на почетните „Оскари“,

много от които са в по-късна фаза от живота си.

Тази година почетните Оскари се водят от филмовата звезда Том Круз, а легендарната танцьорка Деби Алън и продуктивният дизайнер Уин Томас също получават отличия. Междувременно наградата Jean Hersholt за хуманитарни заслуги беше присъдена на кънтри легендата Доли Партън, която беше принудена да пропусне събитието по здравословни проблеми.

Наградата Irving G. Thalberg Memorial не беше връчена тази година. Според Академията статуетката се присъжда „за изключително отличие за цялостно творчество, значими приноси към филмовото изкуство и наука във всяка дисциплина или за изключителна служба към Академията“.

Вижте останалите модни прегрешения от церемонията на наградите Governors в галерията ни.

По темата

Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

