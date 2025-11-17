Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

С офи Грегоар не позволява романът на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери да я „разстрои“, предаде Page Six.

Канадската публична говорителка наруши мълчанието си относно новата връзка на бившия си мъж, докато беше гост в подкаста „Arlene Is Alone“ по-рано тази седмица.

Когато водещата Арлийн Дикинсън попита Грегоар, на 50 години, как „запазва спокойствие“, виждайки цялата публичност около романса на Трюдо и Пери, тя призна, че това я засяга зад кулисите.

„Всички сме човешки същества и нещата ни засягат“, сподели тя, добавяйки, че е „нормално“ да се чувства така.

„Как реагираш на нещата, е твой избор. Затова аз избирам да се опитам да слушам музиката, вместо шума.“

Въпреки че връзката на бившия премиер на Канада с поп звездата е предизвикала емоции у Грегоар, бившата телевизионна водеща подчерта, че единственото, което може да контролира, е как реагира – затова избира да остане уважителна.

„Много добре осъзнавам, че много от публичните неща там могат да бъдат разстройващи, ние сме хора. Какво правя с това е мой избор. Мой избор е коя жена искам да стана чрез това“, обясни тя.

„Означава ли това, че нямам емоции? Че не плача, не крещя, не се смея? Не!“

В крайна сметка Грегоар си позволява да изпитва всички емоции – независимо дали става дума за гняв или разочарование – но винаги поставя семейството си първо.

Бившата двойка беше женена от 2005 до 2023 г. и отглежда заедно три деца: Ксавие, 18 г., Ела-Грейс, 16 г, и Хадриен, 11 г.

„Имаме отделни животи, но споделяме един семеен живот“, сподели Грегоар. „И мисля, че в една двойка са нужни двама индивида... за да се разплетат.“

Тя добави: „Не винаги е лесно да се живее, но е много зряло.“

Трюдо, на 53 години, и Пери, на 41 години, бяха забелязани за първи път през юли на вечеря в Монреал.

През следващия месец имаше съобщения, че тяхната афера вече се е „охладила“, защото Трюдо бил отблъснат от цялото медийно внимание, което привлякла срещата им.

Въпреки това двойката доказа на всички, че грешат, миналия месец, когато се появиха страстни снимки на тях, целуващи се на яхтата на Пери. До края на октомври те направиха дебюта си като двойка на 41-вия рожден ден на музикантката в Париж.