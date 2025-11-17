Свят

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

17 ноември 2025, 09:46
Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент
Източник: Gulliver/Getty Images

Б ившата първа дама Мишел Обама заяви, че Америка не е готова за жена в Овалния кабинет, като заяви, че мъжете в цялата страна не искат да бъдат „ръководени“ от президент жена, предаде New York Post. 

Обама, която подкрепи бившия вицепрезидент Камала Харис в неуспешната ѝ кандидатура за Белия дом през 2024 г. срещу президента Тръмп, изрази забележките си, докато промотираше новата си книга „The Look“ на събитие на 5 ноември в Бруклинската академия за музика.

„Както видяхме в последните избори, за съжаление, не сме готови“, каза 61-годишната на актрисата Трейси Елис Рос, която модерираше събитието.

„Затова съм като: дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте.“

Майката на две деца е изправена пред постоянни спекулации и призиви да се кандидатира за президент, но тя многократно е подчертавала, че няма желание да се стреми към Овалния кабинет.

Когато звездата от „Black-ish“ я попита дали времето ѝ в Белия дом е проправило пътя за жена да бъде президент, Обама отвърна остро, че мъжете са далеч от това да са готови.

„Знаете ли, имаме още много да порастваме и за съжаление все още има много мъже, които не се чувстват така, сякаш могат да бъдат ръководени от жена, и ние го видяхме“, обвини Обама.

Бившата първа дама – която служеше заедно с съпруга си от 2009 до 2017 г. – призова миналата година избирателите да подкрепят Харис, предупреждавайки, че Тръмп е заплаха за страната.

Уроците по щастие на Мишел Обама
4 снимки
Мишел и Барак Обама
Мишел и Барак Обама
Мишел и Барак Обама
Мишел и Барак Обама

Обама е съавтор на книгата си със своя стилист, която включва снимки на нея през цялото ѝ време в политическата светлина и обяснения за модните ѝ избори като първата чернокожа жена, която е служила като първа дама.

Източник: New York Post    
Мишел Обама Жена президент Американска политика Президентски избори Първа дама Равенство на половете Камала Харис Доналд Тръмп Овален кабинет Нова книга
