Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Б ившата първа дама Мишел Обама заяви, че Америка не е готова за жена в Овалния кабинет, като заяви, че мъжете в цялата страна не искат да бъдат „ръководени“ от президент жена, предаде New York Post.

Обама, която подкрепи бившия вицепрезидент Камала Харис в неуспешната ѝ кандидатура за Белия дом през 2024 г. срещу президента Тръмп, изрази забележките си, докато промотираше новата си книга „The Look“ на събитие на 5 ноември в Бруклинската академия за музика.

„Както видяхме в последните избори, за съжаление, не сме готови“, каза 61-годишната на актрисата Трейси Елис Рос, която модерираше събитието.

„Затова съм като: дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте.“

Michelle Obama says that America isn't ready for a woman president and the we have a lot of growing up to do.



C'mon, Michelle...the right one just hasn't run yet.



And, by the way...you're definitely not the right one. pic.twitter.com/2ezxWRwr3n — David Joe May (@TheGrayRider) November 16, 2025

Майката на две деца е изправена пред постоянни спекулации и призиви да се кандидатира за президент, но тя многократно е подчертавала, че няма желание да се стреми към Овалния кабинет.

Когато звездата от „Black-ish“ я попита дали времето ѝ в Белия дом е проправило пътя за жена да бъде президент, Обама отвърна остро, че мъжете са далеч от това да са готови.

„Знаете ли, имаме още много да порастваме и за съжаление все още има много мъже, които не се чувстват така, сякаш могат да бъдат ръководени от жена, и ние го видяхме“, обвини Обама.

Бившата първа дама – която служеше заедно с съпруга си от 2009 до 2017 г. – призова миналата година избирателите да подкрепят Харис, предупреждавайки, че Тръмп е заплаха за страната.

Обама е съавтор на книгата си със своя стилист, която включва снимки на нея през цялото ѝ време в политическата светлина и обяснения за модните ѝ избори като първата чернокожа жена, която е служила като първа дама.