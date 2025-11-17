От 4 до 21 градуса: Какво ще е времето до края на ноември

Променливо и по-топло от обичайното време до края на ноември прогнозират синоптиците от НИМХ.

Времето до края на месеца ще остане динамично, с периоди на затопляне, валежи и понижение на температурите. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В понеделник в Източна България отново ще има условия за мъгли. През деня облачността от запад ще се увеличава и снижава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят и температурите ще се повишат още.

През следващите дни времето ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността към четвъртък. В Източна България ще духа умерен, а в югоизточните райони временно и силен югозападен вятър.

Според НИМХ във вторник и сряда в северозападната половина на страната ще има валежи от дъжд. Там временно ще се усили северозападен вятър и температурите ще се понижат значително.

В сряда и четвъртък вятърът отново ще стане югоизточен и ще доведе до затопляне. В югоизточните райони вероятността за валежи остава по-малка, а температурите ще достигат около 20 градуса.

В четвъртък и петък валежи ще има на малко места. Времето ще остане по-топло от обичайното за периода: минималните температури ще бъдат между 4-6 градуса в северозападните райони и 15–16 градуса в югоизточните, а максималните – от около 14 градуса на запад до 20–21 градуса на изток.

До края на месеца времето ще остане променливо. Температурите постепенно ще се понижават, но средните стойности ще останат близки и по-високи от климатичните норми.

Повишена вероятност за валежи се очаква около 22–23 ноември, последвани от захлаждане.

След краткотрайно подобрение около 26–27 ноември отново ще има условия за валежи и застудяване.

В последните дни на месеца вероятността за валежи е малка.