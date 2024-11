Южнокорейският президент започва да играе голф в подготовка за втория мандат на Тръмп

Д окато държавите по света се подготвят за потенциално второ президентство на Доналд Тръмп, един лидер разработва прецизна дипломатическа стратегия. Президентът на Южна Корея Юн Сук Йол наскоро възобнови тренировките си по голф след осемгодишна пауза, за да е подготвен за евентуална „голф дипломация“ с новоизбрания американски президент, съобщи неговата канцелария пред CNN във вторник.

Според източници, Юн се е върнал към играта по съвет на своите съветници, макар че не се уточнява кога точно е започнал тренировките.

Откакто Тръмп беше преизбран за президент на САЩ миналата седмица, неговият график е натоварен с поздравления и опити за контакти от страна на световни лидери, които се стремят към бърза среща с бъдещия американски президент. Голфът отдавна се е утвърдил като изпитан начин за сближаване с Тръмп, тъй като този спорт е ключов за бизнеса му – неговите голф игрища и свързаните с тях компании носят стотици милиони долари приходи, според разследване на CNN от 2018 г.

През първата си година на поста през 2017 г. Тръмп посети повече голф игрища от който и да е друг скорошен американски президент, като често канеше законодатели и бизнес лидери за общи игри в своите имоти във Флорида, Ню Джърси и Вирджиния. Японският лидер Шиндзо Абе му подари позлатени голф стикове при посещението си в Тръмп Тауър през 2016 г., а по-късно двамата играха голф заедно във Флорида и Япония.

По време на предишното си президентство Тръмп се срещна неколкократно с тогавашния президент на Южна Корея Мун Дже-ин и проведе сложни преговори със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, включително поредица от безпрецедентни срещи на върха, като неведнъж заяви, че отношенията им са били много близки.

Голфът също заемаше роля в двустранните отношения. При посещението си в Южна Корея през 2017 г., Тръмп похвали местните голфъри, подчертавайки, че корейците доминират в спорта, като осем от първите десет в световната ранглиста са корейци.

Ако се върне в Белия дом, Тръмп ще завари Корейския полуостров в различна обстановка. Безпокойството за режима на Ким Чен Ун и потенциалните заплахи, които той представлява, нараства както в САЩ, така и сред техните съюзници, особено след неуспешния опит на Тръмп за постигане на споразумение с Ким по време на предишния му мандат.

