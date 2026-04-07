„Евтин театър“ или реална диверсия? Орбан изпрати армията да пази газопровод

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд

7 април 2026, 09:49
У нгария е поставила газопровода, който преминава през границата със Сърбия, под военна защита, съобщи премиерът Виктор Орбан, докато обвиненията за инсценирана операция продължават да се засилват преди решаващите избори през уикенда и официалното посещение във вторник на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд.

Развитието, случило се дни преди оспорвани избори, в които Орбан изостава в повечето социологически проучвания, предизвика обвинения от водещия опозиционен кандидат в Унгария за възможна „инсценирана операция“, насочена към влияние върху вота, пише The Guardian.

Орбан все още не е отговорил на тези твърдения и вместо това в понеделник се опита да подчертае тяхната сериозност. „Този тръбопровод е важен, той е нашата жизнена линия“, каза той във видео, публикувано в социалните мрежи. „Проведохме проверка и мога да съобщя на унгарската общественост, че унгарските отбранителни сили са способни да поставят този тръбопровод под военна защита и, ако е необходимо, да го защитят“.

По-рано той и няколко правителствени служители се опитаха да внушат, че Украйна е замесена в инцидента – обвинение, категорично отхвърлено от Киев, който заяви, че най-вероятно става дума за „руска инсценирана операция като част от сериозна намеса на Москва в унгарските избори“.

Орбан, който откакто е на власт от 2010 г. превърна Унгария в това, което той нарича „нелиберална демокрация“, е и най-близкият до Москва лидер в ЕС и е блокирал пакети за помощ за Украйна.

Тези твърдения дават представа за напрежението, обхванало централноевропейската страна, докато Орбан се опитва да убеди избирателите в заплахата от войната в Украйна. Социологическите проучвания показват, че посланията на Орбан, които също представят неговата партия Фидес като най-сигурния избор в условията на нестабилност, не намират отклик, тъй като той се изправя пред безпрецедентно предизвикателство от Петер Мадяр, бивш високопоставен член на Фидес.

Мадяр описа в понеделник в социалните мрежи изказванията на Орбан относно тръбопровода като „нищо повече от евтин театър на уплашен режим“. Това, че фонът на изказването на Орбан включваше плакат с надпис: „Другари, свърши се“, било просто забавно съвпадение, добави той.

Говорейки късно в неделя, Джуро Йованич, директор на белградската контраразузнавателна Военна агенция за сигурност (VBA), отхвърли предположението на Фидес, че Украйна е отговорна за инцидента, заявявайки, че това „не е вярно“. Маркировките върху взривните устройства, макар и да не показват кой е организирал заговора, са американски, добави той.

Докато повечето държави не коментираха инцидента, Кремъл заяви в понеделник, без да представя доказателства, че смята, че Украйна е поставила взривните устройства. „И преди това, както знаем, киевският режим е бил пряко замесен в подобни саботажни действия срещу критична енергийна инфраструктура“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти. „С голяма вероятност и този път ще бъдат открити признаци за участие на киевския режим“, добави той.

В понеделник, след като няколко журналисти заявиха, че са чували слухове, че нещо може да се случи около Великден, свързано с газопровод, Сърбия и Русия, бивш високопоставен контраразузнавателен служител Петер Буда каза, че потенциалните планове са били открита тайна за мнозина. „Плановете за тази инсценирана атака циркулират още от февруари“, каза той пред Guardian.

Несигурността, надвиснала над Унгария, че Орбан може да използва инцидента, за да предотврати провеждането на изборите по план на 12 април, опасения, изразени от Мадяр, идва в момент, когато вицепрезидентът на САЩ и втората дама пристигат в Унгария за двудневно посещение.

Посещението породи въпроси защо Ванс и съпругата му Уша отделят време да посетят Будапеща, докато американската администрация е изправена пред риск от ескалация в петседмичната си война с Иран.

Откакто се върна на власт, Тръмп и неговото правителство се отклониха от принципа, следван от западните демокрации, към който се придържаха предишни президенти на САЩ, да не вземат страна в чужди избори. Вместо това администрацията на Тръмп открито показва подкрепа за лидери, които счита за съвместими с идеологията MAGA и външнополитическите си приоритети, независимо от техните демократични качества.

„Унгария е тяхното Елдорадо“, каза Джейкъб Хайлбрун, редактор на National Interest. „Ванс винаги е бил запленен от Унгария по политически и религиозни причини“.

Това възхищение обхваща голяма част от настоящата американска администрация. Орбан е възхваляван от бившия съветник на Тръмп Стив Банън като „Тръмп преди Тръмп“, докато Кевин Робъртс, ръководител на мозъчния тръст Heritage Foundation, който създаде Project 2025 – крайнодясна програма за втория мандат на Тръмп – веднъж заяви: „Съвременна Унгария не е просто модел за консервативно управление, а моделът“.

Докато Тръмп многократно е подкрепял Орбан, описвайки десния популистки лидер като „страхотен човек“ и „силен и могъщ лидер“, Хайлбрун смята, че посещението на Ванс е знак, че Тръмп вярва, че Орбан може да загуби изборите. „Тръмп мрази да бъде свързван с губещ, затова изпраща Ванс като изкупителна жертва“, каза той.

Посещението, по време на което официални лица съобщиха, че Ванс ще проведе съвместна пресконференция с Орбан, преди вицепрезидентът на САЩ да говори на масов митинг „по случай деня на унгаро-американското приятелство“, подчертава символичното значение, което изборите ще имат за крайнодесните движения. През януари близо дузина десни лидери се обединиха във видео в подкрепа на Орбан.

Ако Орбан загуби изборите, това би било „съкрушителен удар“ за движението MAGA, каза Хайлбрун. „Те разчитат почти изцяло на Унгария като авангард за отслабване и подкопаване на ЕС и за засилване на способността на Путин да заплашва Украйна“.

„Ще обсъдим редица теми, свързани с отношенията между САЩ и Унгария“, каза Ванс пред медиите при заминаването си от военновъздушната база Андрюс край Вашингтон. „Очевидно Европа, Украйна и всички останали въпроси ще заемат доста важно място“.

Очаква се Ванс да се срещне с Орбан и да произнесе реч за „богатото партньорство между Съединените щати и Унгария“, според изявление от неговия офис.

Унгария Виктор Орбан Газопровод Военна защита Парламентарни избори Джей Ди Ванс Инсценирана атака Руски газ Външна политика Политически скандал
Три деца бяха открити сами в опасен задимен обор в село Беброво

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Димитър Радев пред „Ройтерс": България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

„Без аналог": Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

