Задържаният в България шейх Алнахян остава в ареста: Съдът се опасява, че може да се укрие

А пелативният съд в София остави шейх Халед Зайед Алнахян в ареста за срок до 40 дни. Той беше задържан заради издадена от Обединените арабски емирства червена бюлетина на Интерпол, съобщава БНТ .

Шейх Алнахян е част от управляващата фамилия в Обединените арабски емирства и е издирван, тъй като срещу него има влязла в сила присъда за шест месеца лишаване от свобода и над 4,8 милиона евро глоба заради финансови престъпления в родината му. Последните години той е пребивавал в редица държави от Европейския съюз. Задържан е в България в началото на месец април.

Съдът не прие доводите на прокуратурата, че няма опасност да се укрие, въпреки че му е издадена забрана да напуска територията на България, докато не бъде решен въпросът с неговата екстрадиция за ОАЕ. Съдът каза, че той няма постоянен адрес в България и би могъл да се укрие, ако е на свобода, заради което потвърди определението на Софийски градски съд, с което шейх Алнахян е оставен в ареста.

Съдът не се съобрази и с мотивите на защитата, която твърди, че давността за наказание за извършените от него престъпления в Обединените арабски емирства е изтекло, поради това, че няма такава постъпила информация у нас от Интерпол. Съдът отбеляза още, че червената бюлетина на Интерпол за неговото издирване е издадена на 15 декември 2025 г., т.е. тя е съвсем нова и не е логично да бъде издадена, ако давността за наказанието му е отминала.