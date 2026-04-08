Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

8 април 2026, 10:03
Източник: БТА
  • Унгарският премиер Виктор Орбан е заявил пред руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, че е готов да положи значителни усилия, за да му съдейства, включително за уреждане на войната в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща.
  • Орбан описал отношенията си с Путин като укрепнали от началото им през 2009 г. в Санкт Петербург и заявил, че "колкото повече приятели имаме, толкова повече възможности имаме да се противопоставяме на противниците си".
  • Путин от своя страна похвалил "независимата и гъвкава" позиция на Унгария по отношение на войната в Украйна, а Орбан изразил готовност да подготви почвата за евентуална среща между Русия и Съединените щати в Будапеща.

Унгарският премиер е направил тези изявления по време на телефонен разговор през октомври, като е подчертал готовността си да съдейства "по всякакъв начин".

"Вчера нашето приятелство достигна такова ниво, че мога да помогна по всякакъв начин", казал Орбан, според стенограма на унгарското правителство, прегледана от Bloomberg. "По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на ваше разположение."

За да подчертае думите си, Орбан припомнил басня на Езоп за мишка, която освобождава лъв, попаднал в мрежа, след като по-рано той я пощадил. Сравнението предизвикало смях у Путин.

"Същото казвам и на Тръмп", коментирал Орбан, запитан за разговора. 

Отношенията между правителството на Орбан и Кремъл са под засилено внимание в момент, когато унгарците се готвят да гласуват на избори този уикенд. Социологическите проучвания показват, че най-близкият съюзник на Путин в ЕС може да бъде отстранен след 16 години управление.

Унгария се противопоставя на помощта за Украйна, а в кампанията си Орбан представя украинския президент Володимир Зеленски като враг на държавата.

Краткият разговор между Орбан и Путин, проведен около обяд на 17 октомври и разкрит за първи път, е още едно доказателство, че подкрепата за Русия идва от най-високо ниво в унгарското управление.

Двамата лидери отделили голяма част от разговора, за да изразят взаимното си уважение, както и възхищението си от Доналд Тръмп. И двамата били разговаряли с него предния ден относно евентуална среща на върха в Будапеща, която в крайна сметка не се състояла.

Тръмп е изразил подкрепа за Орбан, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се очаква да посети Будапеща във вторник, когато кампанията навлиза в заключителната си фаза.

В разговора Орбан отбелязал, че отношенията му с Путин са се задълбочили от първата им среща през 2009 г.

"Колкото повече приятели имаме, толкова повече възможности имаме да се противопоставяме на противниците си", заявил той, според стенограмата, потвърдена и от източник, запознат със случая.

Орбан също изразил съжаление, че двамата с Путин не са успели да се срещат лично толкова често, колкото преди пандемията от COVID-19.

Путин от своя страна похвалил Унгария за "балансираната ѝ позиция" по отношение на войната в Украйна.

"За нас е неразбираемо, че такава умерена позиция среща само критика", заявил руският президент.

Миналата седмица някои европейски лидери разкритикуваха Унгария, след като разследващи медии като The Insider и VSquare публикуваха изтекъл запис от разговор между външния министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров относно премахването на сестрата на руски милиардер от санкционния списък на ЕС.

Сиярто отхвърли твърденията, заявявайки, че това е дело на чужди разузнавателни служби и че позицията му срещу санкциите на ЕС не е тайна.

Това последва публикация на The Washington Post, според която Сиярто редовно е информирал Лавров за поверителни дискусии между външните министри на ЕС.

Разкритията за близките връзки между Унгария и Русия идват в критичен момент.

Лидерът на опозицията Петер Маджар, бивш член на управляващия елит, обеща да върне страната към европейския курс и да я отдалечи от Москва, ако спечели изборите в неделя.

Орбан, от своя страна, е превърнал антиукраинските послания в централна тема на кампанията си.

Източник: БТА

Правителството му блокира ключов заем от 90 милиарда евро за Киев, а миналия месец властите конфискуваха средства, транспортирани от Австрия към Украйна през Унгария. Страната също продължава да внася руска енергия, въпреки че ЕС постепенно се отказва от нея.

Орбан и Путин са разговаряли и на 3 март, когато руският президент отново е похвалил "принципната позиция" на Унгария по отношение на Украйна, според Кремъл. Двамата са обсъдили и напредъка по договорености от срещата им в Москва на 28 ноември, тяхна 14-а среща.

Основната цел на октомврийския разговор е била обсъждането на възможността Унгария да бъде домакин на среща между САЩ и Русия.

"Орбан изрази готовност да съдейства за организирането на евентуална среща на върха между Русия и Съединените щати в Будапеща", се казва в официално съобщение на Кремъл.

Според стенограмата Путин е очертал възможните стъпки към подобна среща, включително предварителен разговор между Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио.

Такава среща обаче не се е състояла.

Путин отбелязал, че Унгария е една от малкото, "може би единствената", европейски държави, приемливи като място за подобна среща, като се съгласил с оценката на Тръмп, че Будапеща е подходяща, тъй като Орбан е приятел и на двамата лидери.

Планираната среща така и не се реализира, след като САЩ и Русия не успели да се договорят по исканията на Москва относно Украйна. Тя е щяла да последва среща между Тръмп и Путин в Анкъридж през август.

И Орбан, и Путин изразили възхищение от Тръмп. Унгарският премиер похвалил "бурния" му стил на управление.

"Както се казва, той се движи напред като танк", заявил Путин. "Това работи за него и може само да ни радва."

Източник: БТА

Руският президент също похвалил способността на Тръмп да се справя с множество кризи едновременно, включително в Близкия изток.

Разговорът започнал с поздрав от Орбан към Путин по случай 73-ия му рожден ден и завършил с размяна на любезности относно здравето им.

"Тренирам, карам ски. Знам, че вие играете футбол", казал Путин.

"Опитвам се", отговорил Орбан, предизвиквайки смях и у двамата.

В края на разговора унгарският премиер благодарил на Путин и се сбогувал с него на руски език.

Източник: Bloomberg    
