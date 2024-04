След секретна доставка от САЩ: Украйна разположи ново оръжие

У краинските военни съобщиха, че за първи път са използвали балистични ракети с голям обсег, доставени тайно от САЩ, срещу руските сили.

Оръжията са били използвани по време на бомбардировката на руско военно летище в Крим миналата седмица, както и по време на нощен удар срещу руски цели в друга окупирана област на Украйна, съобщи в сряда Асошиейтед прес (АП), като се позова на американски официални лица.

Едно от официалните лица заяви пред АП, че президентът Джо Байдън е одобрил доставката на армейската тактическа ракетна система с голям обсег на действие (ATACMS) в началото на март.

Контекст

Украинските официални лица отдавна са поискали ATACMS от западните си съюзници. Съединените щати се колебаеха дали да предоставят оръжия с голям обсег на действие на Киев поради опасения, че подобна стъпка би представлявала пресичане на една от "червените линии" на руския президент Владимир Путин, а това да доведе до ескалация на войната.

Междувременно през последните седмици Украйна се бори с недостиг на оръжия и боеприпаси, докато помощта от САЩ се бави в Конгреса. Въпреки това във вторник Сенатът прие пакета за чуждестранна помощ, който Камарата на представителите одобри в четири законопроекта в събота, включително 61 млрд. долара помощ за Украйна.

Какво знаем за военната помощ от САЩ

Говорителят на Министерството на отбраната на САЩ майор Чарли Дитц потвърди пред Voice of America (VOA), че САЩ са предоставили на Украйна АТАКМС през март, но не потвърди дали се очаква в току-що приетия от Конгреса пакет от помощи да бъдат включени още оръжия с голям обсег.

Преглед на печата

В интервю за АП адмирал Кристофър Грейди, заместник-председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви, че оръжията с голям обсег няма да бъдат използвани от Украйна на фронтовата линия, а по-скоро срещу руските логистични възли.

"Байдън взе решение, че моментът е подходящ да предоставим подобни оръжия", казва Грейди пред информационната агенция. "Мисля, че това беше много добре обмислено решение - но отново, всеки път, когато въвеждаш нова система, всяка промяна на бойното поле, трябва да обмислиш ескалиращия характер на промените."

Украинският журналист Илия Пономаренко зададе въпроса защо Украйна не е получила ATACMS по-рано.

"Защо това не можеше да бъде направено преди две години, когато толкова много украинци бяха все още живи и имахме много, много по-големи шансове да победим агресията на Русия", пише Пономаренко в X.

