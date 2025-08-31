Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт

С илни бури засегнаха Северна Италия, където бяха нанесени значителни щети, предаде ДПА, като се позова на вчерашни изявления на италианските служби за спешна помощ.

В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи на около 40 км североизточно от Милано, съобщи пожарната служба.

Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи.

Близо до границата с Швейцария улиците се превърнаха в кални потоци след проливен дъжд.

Пожарната служба получи над 200 обаждания в рамките на 12 часа, включително от района на езерото Комо и от Падуа.

🇮🇹 Meanwhile in Italy First came the Gigantic oversized Hail, then came the extreme Winds, Rain & Finally Flooding. Reminder this is not normal - they will blame Climate Change - it’s not. pic.twitter.com/cKITu3leKK

Ден по-рано службите за спешна помощ отговориха на около 1300 обаждания в цялата страна заради бурята.

Очаква се времето през уикенда да остане променливо.

#Italy is getting pounded by violent #storms tonight — torrential rain, flash floods & coastal surges hitting from #Milan to #Rome, #Florence & #Venice. Huge flooding risk as Hurricane Erin’s remnants and climate change fuel this chaos. Stay safe 🇮🇹 #ItalyStorms #ExtremeWeather pic.twitter.com/9DIm65sDUk