Бури връхлетяха Северна Италия в разгара на поредната гореща вълна (ВИДЕО)

Б ури връхлетяха някои провинции в Северна Италия, като най-тежко бе положението в провинция Кремона в областта Ломбардия, предаде АНСА.

Там мощните ветрове и проливните дъждове изкорениха дървета и предизвикаха внезапни наводнения. Стихията връхлетя района в ранните часове на деня. На места имаше градушка с размерите на топки за тенис. Някои пътища останаха затворени, блокирани от повалени дървета. На места има прекъснати и кабели за електрозахранването.

Вчера епизоди на много лошо време имаше и областите Венето и Пиемонте.

