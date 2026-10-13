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Как Украйна може да провали „сделката с дявола“ на Тръмп

Дейвид Авър критикува плана на Тръмп за внос на руски дизел и временно облекчаване на санкциите, като твърди, че сделката носи ползи за Путин, но ограничено облекчение за американския пазар

13 октомври 2026, 13:26
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп   
Източник: Getty Images
  • Дейвид Авър критикува плана на Тръмп за внос на руски дизел и временно облекчаване на санкциите, като твърди, че сделката носи ползи за Путин, но ограничено облекчение за американския пазар.
  • Украинските удари са засегнали руски рафинерии и центрове за данни на „Яндекс“, причинявайки прекъсвания на услуги и финансови загуби.
  • Според автора Украйна може да предложи на САЩ помощ срещу руските дезинформационни операции, за да покаже стратегическата си стойност. Идеята за удари по свързаната с тях инфраструктура е представена като възможност, но крие рискове.

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Доналд Тръмп обича да разглежда външната политика като бизнес. Съюзниците трябва да оправдават разходите за тях, а противниците трябва да плащат, освен ако не направят предложение, което да постави Америка в по-добро положение от предишното. Това посочва Дейвид Авър за Newsweek.

Ето какво още пише Авър в своя анализ:

Човекът, който ви донесе „Изкуството на сделката“ и малко повече сезони на „Стажантът“, отколкото са необходими, би трябвало да знае кога самият той е този, когото мамят.

В момента Владимир Путин води война срещу Украйна и заплашва историческите съюзници на Вашингтон отвъд Атлантическия океан, докато дигиталните оперативни служители на Кремъл разпространяват фалшиви новини и се опитват да манипулират американския политически дебат чрез мащабни дезинформационни кампании.

Според Белия дом обаче това не бива да изключва руския президент от списъка с възможни партньори на Вашингтон за разрешаване на американската горивна криза, дори напротив, той може да се окаже най-подходящият.

Сделката на Тръмп за внос на руски дизел, договорена по време на телефонен разговор с Москва миналата седмица, вероятно ще облагодетелства Путин, ще навреди на Украйна и ще донесе малко осезаеми ползи за американците. Последните украински удари по руски центрове за данни обаче подсказват, че Киев може да е открил друг начин да затрудни живота на Путин и да покаже защо именно Украйна, а не Русия, може да бъде по-ценен партньор за Вашингтон.

  • Загуба за едни, загуба за други, победа за трети

Решението на Тръмп за горивната криза всъщност не е решение. То е акт на отчаяние, от който има само един безспорен печеливш.

След телефонен разговор с Путин в петък Тръмп обяви, че Русия незабавно ще достави 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и допълнителен милион тона малко след това. За да бъде осъществен вносът, Министерството на финансите бързо облекчи санкциите върху руския дизел до април 2027 г. и разреши директни доставки в Съединените щати.

Както може да се очаква, тук има няколко проблема. На първо място, през 2022 г. Конгресът изрично забрани вноса на руски енергийни продукти. Законът предвижда Москва да се съгласи да прекрати военните действия и да изтегли силите си при условия, приемливи за Украйна, преди американският президент да може да отмени забраната.

Путин не е направил нищо подобно. Напротив, от Кремъл заявиха, че по време на телефонния си разговор с Тръмп той дори не се е ангажирал с възобновяване на мирните преговори. Президентът не се е консултирал и с Конгреса, преди да сключи сделката, а сенатори от двете партии вече поискаха тя да бъде отменена на правни основания. Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър определи споразумението като „сделка с дявола“.

Второ, сделката осмива собствените искания на Тръмп европейските съюзници да спрат да купуват руски петрол, както и многократните му заплахи да накаже Китай и Индия за това, че продължават да пълнят хазната на Кремъл.

Преди по-малко от месец Тръмп подписа Закона за санкциониране на Русия и Иран на Линдзи О. Греъм, който му предоставя инструменти за допълнително ограничаване на приходите на Русия от енергийни ресурси и за налагане на наказателни мита върху най-големите ѝ търговски партньори. Newsweek определи това като поредния тест за Тръмп и неговия навик да отстъпва от първоначалните си позиции, въпросът беше доколко президентът действително ще използва този санкционен чук. Вместо това Тръмп го обърна и подаде дръжката на Путин, за да му помогне да се измъкне от затруднението.

Разбира се, Вашингтон може да твърди, че си струва да преглътне малко лицемерие, ако американците най-сетне усетят облекчение на бензиностанциите.

За съжаление числата не дават особени основания за оптимизъм. САЩ потребяват приблизително 3,6 милиона барела дизел и други дестилатни горива дневно. Първоначалната руска доставка от 300 000 тона се равнява на около 2,25 милиона барела, количество, което покрива едва 15 часа от американското потребление, дори ако всяка капка стигне до Съединените щати. Това предполага и че Путин може и възнамерява да достави обещаното.

Според анализ на S&P Global Energy украинските удари с дронове са извадили от строя руски мощности за рафиниране с капацитет от 3,1 милиона барела дневно. Износът на руски дизел се е сринал, а анализаторите очакват ограниченията в предлагането да продължат дълбоко през 2027 г.

Междувременно Украйна получава и без това оскъдния дял от сделката.

По-рано Володимир Зеленски заяви, че е готов да прекрати украинските удари на далечни разстояния по руски петролни рафинерии, една от най-ефективните стратегии на Киев за затрудняване на военните усилия на Путин, при условие че Русия спре да бомбардира украински енергийни обекти.

Руските атаки обаче продължиха, както и украинските. А когато Зеленски разкритикува сделката на Тръмп за дизела, американският президент реагира остро и заяви, че е „време Украйна да си избере нов президент“.

Така Киев е принуден да избира между това да се откаже от едно от най-ефективните си оръжия, за да запази благоволението на Белия дом, и това да се противопостави на президент, който контролира жизненоважна военна и разузнавателна подкрепа за страната. Междувременно Путин се радва на облекчаване на санкциите и възможност за доходоносен износ, без да прави в замяна каквато и да било съществена отстъпка.

Украйна обаче може би току-що е открила друг начин да демонстрира стойността си за Съединените щати, но и да напомни на американците коя държава всъщност застрашава интересите им.

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"

  • Епохата на (дез)информацията

Докато Тръмп преговаряше с Путин, украинските дронове създаваха проблеми на Русия и извън петролния ѝ сектор.

Между 8 и 11 октомври дронове поразиха три центъра за данни, управлявани от „Яндекс“, руския еквивалент на Google. Обширната дигитална империя на компанията обхваща около 70% от търсенето в руския интернет, предоставя жизненоважни облачни и изкуственоинтелектуални услуги на безброй руски компании и има 61,5 милиона месечни потребители на платформите си за таксита, пазаруване и доставки.

Руските медии публикуваха множество съобщения за клиенти на „Яндекс“, които изпитват затруднения при извършването на плащания, поръчването на таксита и използването на други услуги на компанията след ударите. Бизнесите, използващи нейните облачни услуги, също претърпяха сериозни прекъсвания. Акциите на компанията поевтиняха с над 8% между 7 и 9 октомври, преди третия удар, а тя не успя да посочи кога повредените съоръжения ще бъдат възстановени.

Очевидно Украйна има способността да нанася сериозни щети на дигиталната инфраструктура, поддържаща руската икономика, точно както го прави с енергийния сектор чрез атаките срещу рафинерии и с потребителския сектор чрез удари по съоръжения на големи руски компании за електронна търговия. Може би Киев би могъл да стигне още по-далеч.

От години Москва инвестира огромни ресурси в онлайн операции, предназначени да манипулират политическия дебат, да подкопават доверието и да изострят разделенията в западните общества, особено в Съединените щати. Американските власти неведнъж са разкривали мрежи от фалшиви профили, уебсайтове и координирани пропагандни кампании, свързани с руската държава.

През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ пресече дейността на руска ферма за ботове, използваща изкуствен интелект и включваща 968 фиктивни профила в социалните мрежи. Разследващите свързаха мрежата с руската разузнавателна служба ФСБ и държавната медия RT. През същата година властите иззеха 32 интернет домейна, за които се твърдеше, че са свързани с ръководена от Кремъл операция за влияние, насочена към американските избиратели и целяща да подкопае подкрепата за Украйна.

С наближаването на междинните избори в САЩ руската машина за дезинформация не показва признаци на забавяне.

През септември изследователи от Graphika разкриха поредна кампания, свързана с Русия, която разпространява фалшиви новинарски материали и манипулирани видеоклипове с атаки срещу американски политици, кандидатиращи се на изборите през ноември, сред които и демократическият сенатор Джон Ософ. В операцията дори са използвани кадри с известни личности, включително Джулия Робъртс и Сара Джесика Паркър, както и фалшива визуална идентичност на CNN, BBC и Politico, за да изглеждат твърденията достоверни.

Трудно е да се установи дали тези кампании действително са повлияли съществено на общественото мнение в САЩ, но целта им е очевидна. Русия се опитва да манипулира американския политически дебат, включително в седмиците преди гласуването.

Именно тук се открива примамлива възможност за Киев. Ако украинското разузнаване успее да идентифицира мрежите, оперативните служители и инфраструктурата зад руските кампании за намеса и насочи украинските дронове срещу тях, Зеленски би могъл да предостави точно това, което Белият дом непрекъснато изисква от съюзниците си: конкретен принос към сигурността и интересите на САЩ, а не поредна молба за помощ.

Путин предлага на Вашингтон дизел. Украйна би могла да предложи нещо значително по-ценно: осезаема защита на американското общество и демокрация. От друга страна, може би Тръмп не би приветствал подобна помощ, последната кампания за влияние, свързана с Русия, която Graphika разкри, беше насочена срещу демократите, а не срещу републиканците.

Защо Путин би искал да подкопава позициите на американски президент, готов да купува руския му дизел, да облекчава санкциите срещу страната му и публично да смъмря Украйна?

Източник: Newsweek     
Доналд Тръмп Владимир Путин Украйна Сделка с дявола Руска дезинформация Горивна криза Санкции Геополитика Атаки с дронове САЩ Русия
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