Тръмп: Има нарушения и от двете страни на енергийното примирие между Русия и Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че "има нарушения и от двете страни" на обявеното от него в неделя "енергийно примирие" между Русия и Украйна, предаде ДПА. Тогава държавният глава на САЩ каза, че прекратяването на огъня по енергийна инфраструктура в двете страни "влиза в сила незабавно".

Според Тръмп Украйна трябва да направи повече, за да се стигне до мирно споразумение, отбелязва ДПА. Американския държавен глава отново посочи, че според него руският президент Владимир Путин иска повече подобно споразумение от президента на Украйна Володимир Зеленски.

Попитан от репортер относно руските нападения срещу енергийни обекти в Украйна въпреки примирието, което той обяви, Тръмп отговори "Ами, трябва да проучим случая и да видим какво става, защото има нарушения (на примирието) и от двете страни".

На въпрос как възнамерява да убеди Путин да спазва примирието, президентът на САЩ каза: "Мисля, че нещата стоят по следния начин: той иска да сключи споразумение и ние трябва да направим така, че и Зеленски да поиска да сключи".

"Смятам, че ще стигнем до сделка. Моето мнение е, че всъщност Путин иска сделка повече от Зеленски", отбеляза за пореден път Тръмп.

Освен това той посочи, че според него Русия и Китай "изобщо" не помагат на Иран, информира Ройтерс. Тръмп добави в публикацията си по темата в социалната си платформа Трут соушъл, че Москва и Пекин "имат твърдо много за губене", за да правят това.

"Ако те го правят (Русия и Китай да помагат на Иран - бел. ред.), то това е на много ниско ниво, но аз не вярвам, че те изобщо го правят. Те имат прекалено много за губене, а и ние бихме разбрали за това много бързо", написа Тръмп. Той посочи, че през юли се е доверил на Китай и Русия, които са казали, че не помагат на Иран във войната със САЩ и Израел, но тогава е предупредил, че ако го правят, "ще стане много лошо за тях".