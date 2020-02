Как ще се отрази коронавируса на световната икономика

В ъздействието на епидемията от новия коронавирус върху световната икономика е трудно да се предвиди. Toва заяви генералният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Предупреждение: смъртоносният коронавирус е по-опасен от тероризма

В ефира на телевизия "Си Ен Би Си" тя заяви, че най-вероятният сценарий ще е рязък спад в икономическите дейности в Китай, последван от бързо възстановяване. Според нея влиянието на глобално равнище ще е относително сдържано.

"Това стана при предишната епидемия" от ТОРС през 2002-2003 година. Но сега Китай е различен, светът е различен", коментира Георгиева.

Started the day on a very critical topic: Women’s economic empowerment in the lead-up to the We-Fi Summit in #Dubai, which I will be participating in. Thank you @SaraEisen for the interview, and congratulations @IvankaTrump on the #WGDP anniversary. #GWFD2020 https://t.co/oIwnZaJskM pic.twitter.com/bXyHs9c4Lj