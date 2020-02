Робот на "Таймс скуеър" дава съвети за коронавируса

П ритеснени ли сте от разпространението на новия коронавирус? Робот, висок 1,5 метра може да ви даде отговорите на всичко, което ви вълнува.

Симпатичният Промобот с дружелюбно лице от понеделник се намира на "Таймс скуеър" в Ню Йорк, за да предоставя на всички желаещи информация за новия вирус, пише "Ройтерс".

