Мъж вся паника в метро, имитира симптоми на коронавирус

Ш егаджия вся паника, след като имитира, че е болен от коронавирус в московското метро.

Сега го грози най-тежкото наказание за хулиганство – пет години зад решетките.

Камери заснемат Каромат Джаборов, който припада по време на пътуването. Младежът имитира гърчове, като по този начин всява паника в пълната с хора мотриса.

Кадрите от метрото са публикувани в сайт за шеги на 2 февруари, но след като предизвикват скандал са изтрити. Все още обаче не е ясно кой е заснел видеото.

След като видеото се разпространява руските власти арестуват мъжа, като все още се издирват съучастниците му, които го заснемат и казват на пътниците, че Каромат има коронавирус.

Младежът е задържан по обвинение в хулиганство, като му е повдигнато максимално наказание – 5 години затвор и глоба от 500 000 рубли.

