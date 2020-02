Тримесечно момиченце е излекувано от коронавирус в Китай

Н ай-малката пациентка, засегната от коронавируса – тримесечно момиченце от китайската провинция Хайнан, е била излекувана от заболяването. Детето вече е изписано от болницата, съобщава РИА Новости.

Момиченцето е първото и най-малко дете в страната с потвърдена диагноза.

Тя е родена и живее в епицентъра на разпространението на болестта, в провинция Хубей.

По време на новогодишните празници семейството се е отправило на пътешествие.

