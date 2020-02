Уволнения в Китай, след като над 1000 души починаха от вируса

У волнения в Комунистическата пария на Китай заради кризата с вируса, след като броят на починалите надхвърли 1000 души.

Партийният секретар на здравната комисия на провинция Хубей и директорът на комисията са сред уволнените, пише Би Би Си.

Това са най-високопоставените партийни и местни лидери, които губят постовете си, откакто започна кризата с вируса в Ухан.

Заместник-директорът на местния Червен кръст също е бил уволнен, като е обвинен, че не се е справил със задълженията си за разпределение на даренията.

В понеделник в Китай починаха 108 души от пневмонията, предизвиквана от новия вирус. Това се превърна в най-смъртоносния ден от началото на заразата.

Общият брой на починалите се увеличи до 1016.

Само за ден 97 души починаха от вируса в Китай

Но след като в неделя бяха обявени над 3000 нови случая, в понеделник тази цифра беше по-ниска с 20% - 2478.

Wuhan, China: disinfection work has started in an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/Rz4FKZc7Kd

Общият брой потвърдени случаи на заразяване с коронавируса са 42 638 души в континентален Китай. Отделно в Хонконг са установени 42 случая на заразяване и един починал, в Макао 10 заразени и в Тайван 18 заразени, заявиха китайските власти.

Междувременно в САЩ беше потвърден 13-и случай на заразяване с новия коронавирус, след като завърнал се от китайския град Ухан американец даде положителен резултат за вируса, предаде Ройтерс, цитирайки Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.

Пълнолетният пациент е бил сред евакуираните от епицентъра на вируса Ухан американци, които са били на 14-дневна карантина в база на морската пехота близо до Сан Диего. Заразеният е закаран в медицинския център на Университета на Калифорния - Сан Диего за лечение.

The first US evacuee from China known to be infected with the Wuhan coronavirus was mistakenly released from a San Diego hospital https://t.co/dBvrsQyHcA