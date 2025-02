Как реагира светът на разговорите на Тръмп с Путин и Зеленски

В пореден неочакван и противоречив ход от както пое президентския пост в САЩ, Доналд Тръмп проведе близо час и половина разговор с руския президент Владимир Путин, последван от обаждане и с украинския лидер Володимир Зеленски, за да обсъди прекратяването на войната между тях.

Днес темата на тези разговори и потенциалният мир между Кремъл и Киев е анализирана по цял свят, включително и от министрите на отбраната на НАТО, които се срещнаха в Брюксел вчера за двудневно събрание.

Тръмп заяви, че той и Путин "се съгласиха нашите съответни екипи да започнат преговори незабавно", докато Киев обяви, че Зеленски е разговарял с президента на САЩ относно създаването на "траен, надежден мир".

Прочетете развитието на темата в следващите редове

"Нереалистично" е Украйна да възстанови границите си

Министрите на отбраната на НАТО се събраха за първия ден от срещата си в белгийската столица. Новият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, чието назначение беше друго спорно решение на Тръмп , заяви, че е "нереалистично" Украйна да възстанови границите си, каквито бяха преди руската анексия на Крим през 2014 г.

Той добави, че стремежът на Украйна да се присъедини към НАТО не е "реалистичен резултат" от каквито и да било преговори за прекратяване на войната - позиция, която несъмнено ще бъде разочароваща за Киев.

"Без преговори за Украйна без Украйна" - Хийли

'There can be no negotiation about Ukraine without Ukraine'



On #BBCBreakfast Defence Secretary John Healey responded to plans for US President Trump and Russian President Putin to meet to discuss the war Ukrainehttps://t.co/34XyqB1JCy pic.twitter.com/ysSA1qMoyZ