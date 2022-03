Как Путин съживи НАТО по фундаментален начин

С лед месец на интензивни боеве в Украйна най-малко 1000 цивилни бяха убити, докато неизвестен брой руски войници загинаха. С нахлуването в Украйна руският президент Владимир Путин катализира някои големи промени. Германия, която отдавна не се интересува от военни разходи, реши да увеличи бюджета си за отбрана. Европейските страни, скептични към мигрантите, приветстваха украинските бежанци. И най-вече Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) беше възродена, според Vox.

Тази седмица НАТО обяви, че нови бойни групи ще бъдат разположени в четири държави на източния ѝ фланг, а президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че алиансът ще отговори на Русия, ако използва химическо оръжие в Украйна. Това е забележителна промяна за НАТО, за който френският президент Еманюел Макрон каза, че е в "мозъчна смърт" само преди две години и половина.

Байдън, който отдавна приветства отношенията между Съединените щати и Европа, се срещна с 29 други държавни глави и генералния секретар на НАТО за среща при закрити врата в четвъртък. Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини чрез видеозапис. „Днешното създаване на четири нови бойни групи в Словакия, Румъния, България и Унгария е ясен сигнал, че колективно ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО“, каза Байдън.

At this week’s #NATOSummit, Allied leaders agreed to reset #NATO’s deterrence and defence posture across land, sea, air, cyber and space



📺 Watch the full statement https://t.co/HjyVzmXeqj pic.twitter.com/dJoR19c5PO — NATO (@NATO) March 26, 2022

Може да се каже, че срещите на върха на НАТО обикновено не са много съществени. Снимката на разпознаваеми световни лидери често е най-запомнящият се момент от тези до голяма степен символични срещи. Но НАТО, алианс, създаден да отблъсне съветското влияние в Европа по време на Студената война, е създаден за справяне с кризи.

Много нови неща, в допълнение към разполагането на войски, излязоха от срещите в четвъртък и преди тях. Байдън обяви 1 милиард долара за нова хуманитарна помощ за засегнатите от новата бежанска криза в Европа, а седмица по-рано САЩ обявиха още 1 милиард долара за военна помощ и помощ за сигурност за Украйна. Заедно с европейските държави Белият дом и Държавният департамент обявиха още повече санкции срещу руски политици, военни лидери и елити. Байдън каза също, че ще подкрепи излизането на Русия от Г-20.

„На НАТО за първи път беше дадена нова мисия от събитията от 2014 г.“, когато Путин нахлу за последно в Украйна, каза Самюел Чарап, експерт по Русия в RAND Corporation. "Сега има единство на целите, което не е имало преди".

Putin's invasion of Ukraine has done something I did not think was possible: Made a NATO meeting so interesting that it's getting 24 hour coverage. — Idrees Ali (@idreesali114) March 24, 2022

Как НАТО отговари на новата криза

Съюзът от 30 държави в Европа и Северна Америка имаше за цел да ограничи напредъка на Съветския съюз в света. Но още преди три години критиците, включително някои световни лидери, се запитаха дали той е подходящ за геополитиката на 21 век.

Някои изтъкнати външнополитически лидери на САЩ твърдяха през 90-те, че НАТО не е правилният начин за САЩ да се ангажират с Европа след падането на Съветския съюз, но тогава, както и сега, скептиците на НАТО не са имали много влияние във Вашингтон.

До момента на появата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Проповядвайки така наречената външна политика "Америка първа", Тръмп често критикуваше НАТО. Той искаше съюзниците да харчат повече за своите военни и САЩ да се оттегли от съюза. Тази позиция раздразни членовете на организацията за сигурност във Вашингтон, но той не беше единственият, който наблегна на недостатъците на алианса. „Това, което преживяваме в момента, е мозъчната смърт на НАТО“, каза Макрон през 2019 г.

Коментарът дойде, след като Тръмп изтегли американските войски от Сирия, за да избегне сблъсъка със съюзника от НАТО Турция. Той обаче изтегли тези сили, без да се консултира с други съюзници в НАТО, поставяйки под въпрос надеждността на Белия дом на Тръмп - и оттам на Съединените щати. Силата на САЩ е един от най-големите гаранти на алианса и Тръмп разби този имидж.

„Имате партньори заедно в една и съща част на света и нямате никаква координация при вземането на стратегически решения между Съединените щати и техните съюзници от НАТО“, добави Макрон.

Тези критики и други опасения в края на 2010 накараха дори бивши дипломати и учени, които бяха поддръжници на трансатлантическия алианс, да кажат, че НАТО е в криза.

Сега обаче НАТО е ключов в отговора на администрацията на Байдън на руската инвазия в Украйна. „Путин съживи НАТО по фундаментален начин“, каза Иво Даалдер, който беше посланик на Обама в НАТО и сега ръководи Съвета в Чикаго по глобални въпроси. „Това, което Байдън направи, е, че напомни на американците и нашите съюзници колко важно е НАТО."

За да се противопостави на Русия, НАТО удвои активните сили под прякото си командване в Източна Европа; сега има около 40 000 на континента, в допълнение към 100 000 американски войници, разположени там. Говорител на НАТО показа в своя Twitter акаунт графика, показваща, че 130 самолета и 140 военноморски кораба са „в повишена готовност“.

🆕 UPDATE 🆕



We face a new reality for our security due to #Russia’s illegal invasion of #Ukraine.



In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.



Here’s the overview ⤵️ pic.twitter.com/nrAVDOGtJj — Oana Lungescu (@NATOpress) March 22, 2022

Поддръжниците на отговора на екипа на Байдън и на възраждането на НАТО казват, че това е точно това, което алиансът трябва да прави.

Но според критиците има потенциални отрицателни страни на това, че НАТО е единствената институция за европейска сигурност.