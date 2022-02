Как Европа финансира войната на Путин

Руската енергетична компания Газпром е най-големият доставчик на газ за ЕС.

На първо място по получен природен газ от Газпром за 2020 г. в милиарди кубически метра е Германия - 45.8, следвана от Италия, Турция, Австрия и Франция. България е на 14-то място (2.3 в милиарди кубически метра).

Търговията (както вътрешна, така и международна) с енергийни стоки също е много важна за руската икономика и за държавните финанси, съставлявайки близо една пета от националния бюджет, според предварителните данни за 2021 г.

Търговията с Европа е голяма част от това. Износът на минерали за Европа (включително въглеводороди) представлява близо половината от общия обем. Трудно е да се изчисли каква част от тази цифра отива директно в държавната хазна, но е ясно, че представлява значителен принос.

„Настоящото състояние на световния петролен пазар и високата цена, която виждаме, определено са от голяма полза за Русия“, каза Марио Бикарски, руски анализатор в The Economist Intelligence Unit. „Всичко това е наистина полезно за валутните резерви на Русия, защото Русия има фискални правила, според които всички приходи над 43$ за барел петрол отиват в националния суверенен фонд.

За сравнение стойността на европейския внос на минерали от Русия е повече от сумата, която Кремъл харчи за армията.

Targeting Russia's oil exports would be "the nuclear option" for hammering its economy.



But with U.S. inflation at a four-decade high and the rest of the world depending on those exports, Biden "can't pull the trigger on oil."@margbrennan explains: https://t.co/wO2mKSxHN6 pic.twitter.com/kTewZfgDCZ