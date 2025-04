Как ЕК коментира предложението на Москва за временно прекратяване на огъня в Украйна

Р усия няма нужда да чака до 8 май, за да спре огъня в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. По неговите думи Москва може да спре ударите още сега.

BREAKING:



Putin announces a ceasefire between midnight on May 7-8 and midnight on May 10-11 for the celebrations of the 80th anniversary of the Soviet Union’s victory in the war against Nazi Germany pic.twitter.com/85VBfZZMBL